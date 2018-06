Xe container đâm sập căn nhà có 3 người đang ngủ

Ngày 25-6, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An.



Xe container lao vào tông sập ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng, xe container 99L-0314 kéo theo rơ-mooc do ông Ngyễn Hữu Còn (29 tuổi, ngụ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, cháy hướng Bắc-Nam.

Khi đến đoạn đường trên, xe container tông vào xe khách 51B-005.14 đang đậu bên lề đường. Sau cú tông, container lao ra khỏi mặt đường, đâm vào căn nhà của gia đình ông Tô Thế Vũ (34 tuổi, ngụ thôn Phong Phú, xã An Hiệp).



Ngôi nhà bị tông vỡ nát

Vụ tai nạn làm vợ chồng ông Vũ và con trai mới 4 tuổi bị thương nặng. Riêng vợ ông Vũ là bà Nguyễn Thị Kim Trang (31 tuổi) đang mang thai bị thương rất nặng ở phần đầu.

Khi bị nạn, cả gia đình ông Vũ đều đang ngủ. Hiện các nạn nhân đang phải chuyển viện vào TP.HCM để cứu chữa.



Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần trước căn nhà chính của ông Vũ bị sập, hư hỏng nặng, một căn nhà phụ bị sập hoàn toàn. Xe container bị lật nghiêng ngay bên trong căn nhà.

Một số hình ảnh vụ tai nạn: