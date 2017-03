Xe gian mang biển đỏ giả

Chiều 28-8, Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 1A (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bàn giao chiếc ôtô mang biển đỏ giả cho Công an tỉnh Thái Bình để phục vụ điều tra. Đây là tang vật liên quan đường dây chuyên trộm cắp ôtô liên tỉnh quy mô lớn Công an Thái Bình đang làm rõ.



Chiếc xe gian được lắp biển đỏ giả để qua mắt cơ quan chức năng. Ảnh:Lam Sơn. Trước đó, rạng sáng 19/8, trong lúc tuần tra, cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện chiếc xe trên không sử dụng đủ đèn chiếu sáng nên dừng kiểm tra. Tài xế xuất trình giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Mạnh (27 tuổi, trú thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu) nhưng không đưa thêm được giấy tờ liên quan chiếc xe. Tra cứu số khung, số máy, cảnh sát phát hiện chiếc xe thuộc sở hữu của một người dân tại tỉnh Ninh Bình song đã bị mất cắp, biển đỏ đang mang là giả. Giấy phép lái xe mà người điều khiển xuất trình cũng là giả. Cảnh sát cho rằng đây là tang vật trong đường dây trộm cắp ôtô liên tỉnh quy mô lớn ở Thái Bình. Ảnh:Lam Sơn. Ngay sau khi bị tạm giữ xe, tài xế đã nhanh chóng rời hiện trường. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng. Theo Lê Hoàng (VNE)