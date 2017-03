Xe thanh tra giao thông bị húc văng lên dải phân cách

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết vào thời gian trên xe du lịch biển số 51B-303.30 do tài xế khoảng 35 tuổi lưu thông theo hướng từ cầu vượt Sóng Thần về ngã tư An Sương. Khi xe lưu thông đến địa phận thuộc phường An Phú Đông, quận 12 thì xảy ra va chạm với xe thanh tra giao thông biển số 51B-0280 đang dừng đỗ phía trước.





Xe du lịch bị móp méo hư hỏng nặng. Ảnh: NL



Cú va chạm mạnh khiến xe thanh tra giao thông lao lên dải phân cách. Xe du lịch bị móp méo hư hỏng nặng. Rất may vụ va chạm không gây thương vong về người nhưng khiến giao thông trên quốc lộ 1A kẹt cứng nhiều km. Đến 10 giờ cùng ngày, xe cẩu được điều tới di chuyển các phương tiện khỏi hiện trường.



Cú va chạm mạnh khiến xe thanh tra giao thông lao lên dải phân cách. Ảnh: NL



Hiện nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.