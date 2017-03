Xử lý hai người đánh giày kiểu... trấn lột

Theo đó, Chung và Quỳnh được xác định là hai người có hành vi chèo kéo du khách nước ngoài đánh giày, sửa giày để lấy giá tiền cao.

Cũng theo công an, những người này đã bị xử lý nhiều lần về hành vi chèo kéo, đeo bám người nước ngoài, tuy nhiên chưa phát hiện họ có sự thông đồng, cấu kết. “Các đối tượng này hoạt động đơn lẻ, lợi dụng việc bất đồng về ngôn ngữ để chèo kéo, “chặt chém” du khách. Cơ quan công an chưa phát hiện các đối tượng có sự móc nối với nhau” - đại diện Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng một nhóm thanh niên chuyên ép du khách nước ngoài đánh giày, sửa giày với giá cắt cổ tại khu vực phố cổ Hà Nội. Mặc dù nhiều du khách không có nhu cầu nhưng các đối tượng đã lao tới giật giày dép từ chân du khách để đánh và sửa rồi thu phí lên tới vài trăm ngàn đồng mỗi đôi.

PV