Yên Bái: Án mạng ba người chết, một bị thương

Theo đó, vụ án được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều nay (12-11) tại thôn 13, xã Đại Lịch, Văn Chấn.

Danh tính các nạn nhân bị tử vong bước đầu được xác định gồm ba bố con: anh Phạm Chí Thành (32 tuổi) cùng con trai Phạm Văn Công, đang học lớp 5 và Phạm Văn Đạo, học lớp 2.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Ngọc Thắng cho biết thông tin tiếp nhận ban đầu về vụ việc là một người đàn ông chém trọng thương em vợ, sau đó người này đã trở về nhà rồi tự tử bên hai con.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Chấn tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thông tin mới cập nhật, nguyên nhân vụ án mạng ban đầu được xác định là do trong lúc mâu thuẫn gia đình, anh Thành đã ra tay chém người em cậu là Đào Văn Phú. Sau khi xảy ra sự việc, Thành đã sát hại hai người con trai rồi tự tử bằng thuốc trừ cỏ. Hiện anh Phú đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.