Cách nhận biết rau có hóa chất

Những ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm, phần lớn là do ăn phải rau, củ tồn dư lượng hóa chất vượt mức cho phép, chủ yếu là thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng. Trường hợp nhẹ sẽ gây ngộ độc thực phẩm, nặng có thể ảnh hưởng đến hô hấp, gây đột biến và phát sinh ung thư. Dưới đây là 1 số cách phân biệt 1 số loại rau thông dụng hàng ngày:

Rau muống

Rau muống là loại rau dẫn đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cao, chứa rất nhiều thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, nhiễm chì.

Rau muống sạch có thân rắn chắc, lá màu xanh tự nhiên. Những loại rau muống thân to hơn bình thường, lá màu xanh đen, khi nhặt rau không có nhựa dính thì không nên mua vì có thể chúng được bón quá nhiều các loại phân đạm, hóa chất.

Khi luộc, nếu nước rau luộc còn nóng có màu xanh nhạt, khi để nguội thì thành màu xanh đen, có vẩy đen kết tủa thì rau không an toàn. Hơn nữa, rau bị nhiễm độc chì khi ăn thường có vị chát.



Rau muống hóa chất có lá và thân to

Giá



Giá có màu trắng nhạt, thân và rễ dài, khó gãy là giá sạch. Giá đỗ sạch có phần lá mở ra hoặc nhìn từ ngoài sẽ lấy mầm lá nhú màu vàng hoặc màu xanh.



Với loại giá có ngậm hóa chất thường có màu trắng tinh, thân tròn lẳn, ít rễ trông khá bắt mắt. Giá ngâm hóa chất có 2 hạt mầm đóng chặt với nhau. Loại giá này khi xào sẽ có nước đục, ăn không ngon và dễ gây độc hại.



Có thể dễ dàng nhận biết giá thật và giá hóa chất

Mồng tơi

Rau mồng tơi sạch có thân vừa phải, lá nhỏ và hơi mỏng, xanh nhưng không bóng mượt, thỉnh thoảng có đốm sâu. Còn với rau mồng tơi có hóa chất, lá óng, mướt, mang màu xanh thiếu ánh sáng, ngọn vươn dài, mẫm mụp, không sâu bệnh.



Rau mồng tơi có hóa chất, lá óng, mướt, mẫm mụp, không sâu bệnh.

Rau cải

Cây rau cải có bẹ mập, thân thẳng tắp, đều một cách bất thường, lá xanh ngắt, không có dấu hiệu của sâu bọ, có thể chúng đã được bón phân và thuốc trừ sâu quá nhiều. Rau cải sạch thân thường rắn, lá xuất hiện nhiều đốm sâu.



Bọn sâu bọ khó có thể tha cho cải sạch

Mướp đắng

Mướp đắng sạch, an toàn có kích thước vừa phải, mặt vỏ có nhiều gân nhỏ li ti, quả dáng dài. Những quả mướp đắng to, màu xanh đậm, mướt mát, thân phình to, da láng bóng có thể bị nhiễm thuốc kích thích sinh trưởng.



Mướp đắng sạch có nhiều gân và dài hơn