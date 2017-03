Mối nguy hại từ vitamin D mà bạn chưa biết

Theo thống kê từ một nghiên cứu của Anh, hàng trăm người dân Anh thường xuyên lạm dụng viên bổ sung vitamin D-nguyên nhân gây ra bệnh tim, bệnh thận.

Một kết quả thí nghiệm của Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) cho thấy, những viên bổ sung vitamin D mà người tiêu dùng thường sử dụng có thể khiến họ mắc bệnh tim, bệnh thận nếu lạm dụng quá nhiều. Được biết, Vitamin D được cơ thể sản xuất khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, là chất cần thiết để giúp xương khỏe mạnh.

Tại Anh, cứ 5 người thì có 1 người thiếu vitamin D, làm cho xương yếu và dễ mắc bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều viên bổ sung vitamin D có thể khiến cơ thể tích tụ hàm lượng lớn canxi – nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm trong đó có huyết áp cao.

Một nghiên cứu do Tiến sĩ Berg và đồng nghiệp của ông, Robyn Shea, được công bố trên tạp chí Annals of Clinical Biochemistry năm 2016, cho thấy 372 bệnh nhân được xác định có hàm lượng lớn vitamin D có nồng độ vitamin trong máu ở mức cao gấp 5 lần so với mức độ độc hại cho cơ thể và 20 lần so với mức độ được khuyến cáo.

Tiến sĩ Jonathan Berg cho biết thêm: "Chúng tôi làm rất nhiều xét nghiệm vitamin D cho công chúng, trong số đó có những người sử dụng một lượng lớn viên bổ sung vitamin D được mua trên internet."



Sử dụng viên bổ sung vitamin D quá nhiều sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe. Ảnh: internet



Theo kết quả nghiên cứu vào năm 2015 tại Phần Lan, trong số 409 người già tham gia nghiên cứu, có những người sử dụng viên bổ sung vitamin D nhưng vitamin D không đem lại bất cứ một tác dụng nào, thậm chí khả năng gẫy xương còn cao hơn những người bình thường. Nhiều bà mẹ trẻ có thói quen bổ sung nhiều vitamin D cho con, ít ai ngờ rằng việc “tẩm bổ” sai cách sẽ khiến trẻ mắc bệnh nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Thừa vitamin D có thể làm cho trẻ chán ăn, mệt mỏi, nôn, dày màng xương, có trường hợp có thể bị thiểu năng, kém trí tuệ. Có trường hợp bổ sung vitamin D quá nhiều có thể gây suy thận và tử vong rất nhanh.

Năm 2016, một cậu bé 10 tuổi ở Ấn Độ đã tử vong vì nồng độ vitamin D có trong máu cao gấp 30 lần so với mức bình thường. Đây là hậu quả của việc cha mẹ cho bé uống viên bổ sung vitamin D một cách quá liều lượng.