Làm gì để cứu cơ thể khi “say” cà phê?

Theo thống kê của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), đăng trên Healthline cho biết khoảng 80% người trưởng thành ở Hoa Kỳ sử dụng một loại caffeine mỗi ngày.Và caffeine được tiêu thụ bởi khoảng 90% dân số trên thế giới dưới các hình thức khác nhau, con số được đưa ra bởi Đại học Dịch vụ Y tế Columbia. Trong đó cách tiêu thụ phổ biến chính là thông qua cà phê.

Được biết caffeine trong cà phê tác dụng kích thích hoạt động của hệ thần kinh, làm gia tăng các hoạt động thể chất có liên quan đến hệ thần kinh như hoạt động trí não, gia tăng trạng thái thức tỉnh, hoạt động tư duy, làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, tăng hoạt động của cơ bắp... Còn nhóm chất axit trong đó cũng vừa gây ra những phản ứng tích cực và không tích cực.

Những người không quen uống cà phê hoặc uống đậm đặc, uống quá nhiều thường dẫn tới tình trạng say như chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi và đặc biệt là cảm giác nôn nao... những điều này phần lớn là do caffeine gây ra. Ngoài ra, những lúc như thế, cơ thể bạn cũng sẽ bị nóng lên, tim đập nhanh hơn. Khi bị say cà phê, người ta dường như rất khó để bộ não có thể làm việc và tập trung suy.

Vậy làm gì khi bị say cà phê?

Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh (Cán bộ Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: “Caffeine bản chất là một chất gây nghiện và là một độc tố, chất kích thích thần kinh...nó có nhiều trong thực phẩm, và đặc biệt là ở cà phê.

Caffeine là chất tan trong nước nên nếu uống nhiều về số lượng và mức độ đậm đặc sẽ gây độc hại cho thần kinh, gây cho con người cảm giác “quá mức hưng phấn”. Thêm vào đó Caffeine ở trong cà phê ngắm vào máu rất nhanh. Do đó có một giải pháp khá đơn giản, khi say cà phê cần uống nhiều nước lọc, vì chất cafein ngấm vào máu rất nhanh nhưng lại dễ hòa tan trong nước và bài tiết qua nước tiểu. Vì thế, uống nhiều nước sẽ giúp pha loãng cũng như bài tiết nhanh chất độc này.

Ngoài ra chúng ta có thể uống nhiều nước chè (chè tươi) loãng. Mặc dù trong chè cũng chứa caffeine nhưng vì trong bản thân nó có hai hoạt chất theobromin, theophilin có tác dụng kích thích hoạt động của thận, lưu thông của máu nên lợi tiểu do đó giúp quá trình thải lượng caffeine trong cơ thể được nhanh hơn”.



Uống nước chè loãng để khắc phục tình trạng "say" cà phê. ẢNH: INTERNET

Hoặc với những người bị “say” nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi và hít thở đều đặn. Đây là cách giúp cơ thể loại bỏ sự sự mệt mỏi, bồn chồn và những căng thẳng gây ra bởi caffeine.

Một số lưu ý khi uống cà phê

-Theo Healthline, tiêu thụ ít hơn 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương ít hơn 3-4 cốc cà phê, đối với người trưởng thành khỏe mạnh là mức an toàn. Mặc dù lượng caffeine trong các loại đồ uống thường dao động rất nhiều.

- Không uống cà phê khi bụng rỗng

-Không uống cà phê quá đậm đặc

-Phụ nữ có thai và cho con bú không nên uống cà phê.