Mẹo chọn sầu riêng ngon, không tẩm hóa chất

Sầu riêng là một loại trái cây tốt cho sức khỏe, ngoài ra còn có mùi vị đặc trưng nên rất được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Trong 100g cơm quả sầu riêng có 37,14% nước, 6,38% protit, 2,7% lipit, 16,2% gluxit, nhiều loại chất khoáng và vitamin. Tuy nhiên thời gian gần đây, vì lợi nhuận mà nhiều tiểu thương đã ngâm, tẩm hóa chất để sầu riêng mau chín và bảo quản được lâu. Điều này gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn lựa chọn được sầu riêng ngon, chín tự nhiên và không bị tẩm hóa chất.

- Mùi sầu riêng



Ngửi mùi sầu riêng để nhận biết chất lượng của quả. Ảnh: Internet

Theo WikiHow, bạn nên ngửi mùi dọc theo các cạnh nơi chứa hạt của sầu riêng. Nếu sầu riêng bị ngâm hóa chất, khi chín không có mùi hương nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi. Trái sầu riêng chín cây tự nhiên (quả sẽ tự rụng)thì có hương thơm nức mũi, đi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được.

- Gõ hoặc lắc sầu riêng

Bạn có thể mượn cây khui chuyên dụng của người bán hàng hoặc cầm quả sầu riêng lắc nhẹ. Khi gõ mà thấy tiếng bộp bộp hoặc bịch bịch phát ra rất chắc chắn thì đó là quả có phần cơm dày và hạt lép. Còn khi gõ vào quả mà thấy phát ra tiếng bong bong thì sẽ là quả nhiều hạt, không ngon. Đây là một mẹo hay và khá chính xác để mua được quả sầu riêng ưng ý.

- Kiểm tra gai

Quả sầu riêng đã già thì có những gai nở to, rất cứng nhưng đầu gai hơi tròn chứ không nhọn hắt và nhỏ xíu. Khi bóp hai gai gần nhau của quả sầu riêng mà thấy nó không móp lại gần nhau thì nó đã già, ngược lại nếu khi bóp hai gai này mà thấy nó mềm thì là quả còn non hoặc chín ép nên khi ăn sẽ không ngọt ngon và rất dễ bị sượng.

- Kiểm tra cuống

Với những quả sầu riêng chín tự nhiên, đã già, chín đều và ngon thì có phần cuống cứng và vẫn xanh tươi. Tuyệt đối không chọn quả đã bị mất cuống hoặc có cuống héo sẽ không ngon hoặc là loại thu hoạch đã để lâu nên mới héo. Cũng nên chú ý phần đầu cuống bởi có thể sầu riêng thu hoạch đã lâu, phần đầu cuống đã quắt lại nhưng người bán lại cắt bỏ phần đó đi thường xuyên để trông nó như sầu riêng mới thu hoạch.

- Màu sắc của sầu riêng



Sầu riêng chín tách múi dễ, múi vàng đều. Ảnh: Thu Hà

Những quả sầu riêng có cơm vàng sữa, hạt lép thì có vỏ màu xanh rêu hoặc màu xanh rêu hanh vàng. Gai sầu riêng cũng cứng và thưa hơn nhiều so với những quả non. Sầu riêng ăn ngon nhất là khoảng 2 đến 3 ngày sau khi thu hoạch, không nên ăn sớm hơn cũng không nên để lâu quá sẽ mất đi vị ngọt và thơm đặc trưng.

- Cách tách múi

Sầu riêng già và chín thì các khe trên quả tự tách, người bán hàng tách khía rất nhẹ nhàng, đơn giản, chỉ cần tách nhẹ ở “đít” trái là vỏ sẽ nứt ra theo từng múi. Còn những quả non thì sẽ rất mất sức mới có thể tách được múi. Vì thế sầu riêng chín ép rất khó tách vỏ nên một số người bán chỉ tách phần giữa trái cho khách xem chứ không tách phần “đít” trái.

- Hình dáng quả

Khi chọn sầu riêng không quan trọng kích thước to hay nhỏ mà quan trọng là phần eo quả phải phình to đều, không bị vẹo vọ. Quả có phân thành các múi rất to và rõ ràng. Những quả sầu riêng đã già và bắt đầu chín đều có vỏ ngoài hơi nứt, tỏa ra một mùi thơm đặc trưng. Không nên chọn những quả sầu riêng trông quá cứng nhắc, tròn như bóng bầu dục mà không hề phân chia thành múi.

Theo WikiHow, bạn còn nên kiểm tra các lỗ hổng, hoặc vết bị côn trùng như sóc hoặc sâu đục. Nếu bạn không muốn chia sẻ sầu riêng của bạn với chúng hãy ăn một nửa nguyên lành hoặc chọn quả khác. Tuy nhiên, thông thường khi sầu riêng bị vậy thì chúng thường được trồng tự nhiên mà không bị ngâm hay tẩm thứ thuốc nào.

Như vậy, với mẹo trên bạn có thể an tâm lựa chọn cho mình những quả sầu riêng ngon và dinh dưỡng nhất.