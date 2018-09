Những chất dinh dưỡng động vật khó có thể có

Chúng ta cần bổ sung chế độ dinh dưỡng một cách đầy đủ để đảm bảo cơ thể phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, có một số chất dinh dưỡng chỉ có thể có trong thực vật. Chính vì thế chúng ta cần lưu ý để bổ sung chất dinh dưỡng một cách đúng đắn. Dưới đây là những chất dinh dưỡng chỉ có trong thực vật, những thực phẩm động vật khó có thể có được, theo Healthline.

1. Vitamin C

Vitamin C là vitamin thiết yếu duy nhất khó tìm thấy trong thực phẩm động vật. Vitamin C là một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ, quan trọng cho việc duy trì mô liên kết. Chúng cũng có chức năng như một đồng yếu tố cho nhiều enzyme trong cơ thể.



Nếu thiếu hụt vitamin C có thể gây ra một số bệnh khá nguy hiểm.

Ngoài ra, thiếu hụt vitamin C có thể gây ra bệnh scorbut. Bệnh scorbut nặng có thể gây ra da vàng, chảy máu và cuối cùng là tử vong.



Một chế độ ăn chỉ có thức ăn động vật thường không cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể. Vì lý do này, mọi người cần bổ sung vitamin C từ trái cây, rau cải, thức ăn bổ sung hoặc thực phẩm bổ sung.

2. Flavonoid

Flavonoid là nhóm chất chống ôxy hóa phổ biến nhất trong thực vật. Chúng được tìm thấy trong hầu như các loại thực phẩm thực vật. Trong những thực phẩm động vật khó có thể có chất này.



Flavonoid là nhóm chất chống ôxy hóa phổ biến nhất trong thực vật. Ảnh: Internet

Các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn giàu flavonoid có thể có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như: Giảm nguy cơ mắc bệnh tim; cải thiện sức khỏe và chức năng của não; sức khỏe đại tràng tốt hơn.



3. Chất xơ

Chất xơ được tìm thấy trong thực phẩm thực vật được cho là chịu trách nhiệm cho nhiều lợi về ích sức khỏe của chúng ta. Chất xơ được định nghĩa là một phần của thực vật.



Chất xơ được tìm thấy trong thực phẩm thực vật được cho là chịu trách nhiệm cho nhiều lợi về ích sức khỏe của chúng ta. Ảnh: Internet

Chất xơ với nhiều tác dụng có lợi đối với sức khỏe như: Hạ cholesterol; giảm nguy cơ mắc bệnh tim; giảm nguy cơ táo bón; giảm nguy cơ ung thư đại tràng; tăng cảm giác no sau bữa ăn, thúc đẩy giảm cân.



4. Tinh bột kháng

Tinh bột là carbohydrate phổ biến nhất trong thực vật.

Tinh bột kháng kích thích sự tăng trưởng của vi khuẩn có lợi trong đại tràng, cải thiện sức khỏe đại tràng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tinh bột kháng có thể làm tăng cảm giác no và làm tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn.



Tinh bột kháng được tìm thấy trong các loại thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt. Ảnh: Internet

Tinh bột kháng được tìm thấy trong các loại thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, mì ống, các loại đậu, chuối chưa chín và khoai tây đã nguội sau khi nấu.