Phản cảm clip dùng chân để khoắng lòng heo ở Hà Nội

Ngày 15-3, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 (Hà Nội), liên quan đến clip rửa lòng heo bằng chân gây xôn xao dư luận, đơn vị này đã phối hợp cùng lực lượng công an, y tế... vào cuộc xác minh.

Kết quả cho thấy sự việc xảy ra ở cửa hàng kinh doanh lòng heo có địa chỉ tại phố Hàng Thùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).



Người phụ nữ đeo ủng, dùng chân khoắng vào thúng lòng heo. Ảnh cắt từ clip

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thực phẩm kinh doanh của cửa hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.



“Đại diện cửa hàng lý giải mua lòng từ người mổ heo nên không cung cấp được xuất xứ, tuy nhiên điều này không thể chấp nhận vì đã kinh doanh thực phẩm thì phải có nguồn gốc rõ ràng. Hơn thế, hình ảnh trên mạng (dùng chân rửa lòng - PV) là rất phản cảm” - lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết.

Với các lỗi vi phạm trên, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 4,6 triệu đồng, đồng thời tịch thu 3 kg lòng heo tại thời điểm kiểm tra của cửa hàng này.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại cảnh rửa lòng heo bằng chân tại một cửa hàng chuyên kinh doanh lòng trên địa bàn Hà Nội. Hình ảnh cho thấy một phụ nữ đeo ủng, dùng chân khoắng liên tục vào chậu lòng heo đang đặt ở vỉa hè.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến không khỏi rùng mình trước cách rửa lòng của cửa hàng này, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về độ an toàn vệ sinh.

Giải thích về những hình ảnh này, chủ cửa hàng lòng heo nói trên cho biết sự việc xảy ra vào sáng 11-3.

Do thời điểm xảy ra vụ việc là khi lực lượng công an ra quân dẹp vỉa hè, một nhân viên của quán đã đổ chậu nước và lòng heo vào thúng để mang vào nhà. Tuy nhiên, do lòng đầy nước và không thoát ra được, nhân viên này không biết làm thế nào nên đã dùng chân khoắng cho nhanh hết nước.

Chủ cửa hàng này thừa nhận đây là cách làm sai sót, tuy nhiên chiếc ủng mà nhân viên sử dụng là ủng còn mới nguyên. Việc đưa đoạn clip lên mạng đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của cửa hàng.