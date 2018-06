3 tin vui cho công chức, viên chức từ ngày 1-7

Những thay đổi về tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 1-7 1. Mức đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.00 x 4,5% = 62.550 đồng/tháng. 2. Số tiền đóng BHYT của các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4,5%. 3. Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng. 4. Số tiền đóng BHXH của các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%. 5. Sồ tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.