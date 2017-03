À RA THẾ: 8 giờ 30 thứ Bảy 12-9, trao giải bốn đợt thi

Chúc mừng tám bạn đọc rinh giải đợt 4 - Giải nhất: Huỳnh Thị Phương Thảo: C137, khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương. Số dự đoán: 1.881. - Giải nhì: Vũ Đức Tưởng, ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Email gửi lúc 13 giờ ngày 26-8. Số dự đoán: 1.880. - Giải ba: Bùi Mỹ Ngọc, 50A/2, khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương. Thư gửi ngày 28-8. Số dự đoán: 1.882. - Giải khuyến khích: Đỗ Trần Anh Tú, 372/15, khu phố 2, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Số dự đoán: 1.890. Phạm Văn Đằng, 178/2, khu phố Long Thới, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương. Số dự đoán: 1.872. Nguyễn Thị Thùy Dung, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hớn Quản, Bình Phước. Số dự đoán: 1.878. Trần Thị Thanh Tâm, ấp 4, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước. Số dự đoán: 1.900. Nguyễn Văn Lanh, ấp Phước Bình, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, Bến Tre. Số dự đoán: 1.890. Đáp án đợt 4: - CSGT nói đúng luật (đáp án A). - Lý do: Trường hợp này được xác định là chuyển hướng giao thông nơi giao lộ. Người tham gia giao thông khi chuyển hướng phải bật tín hiệu báo hướng rẽ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ.