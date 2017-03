À Ra Thế kỳ 8: Tông phải bò, ai bồi thường?

Không quà, được luật cũng “số dzách” (Nguyễn Thế Sơn - CLB À Ra Thế Thuận An).













Tình huống kỳ 8: Vào một ngày đẹp trời, B cột bò ăn cỏ trên đất của mình. Không ngờ dây cột bị đứt, bò của B chạy sang ruộng của A kế bên ăn lúa. Trước đó, do bò của B cũng đã sang ăn và phá lúa nhiều lần nên lần này thấy bò của B lại sang ăn lúa, A đã nổi đóa, cầm cây rượt đánh bò của B tới tấp. Hoảng sợ, bò của B chạy thẳng ra quốc lộ ở cạnh đó. Không may cho C đang lái xe máy trên đường cùng vào thời điểm này. Do bất ngờ, C đã không kịp tránh và tông thẳng vào con bò. Cú tông làm C té, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Lúc này B biết việc nên cũng vừa chạy tới. Trước tai nạn từ… dưới ruộng chạy lên, C yêu cầu A và B phải bồi thường cho mình. A thì dứt khoát không chịu vì đây là bò của B. Ngược lại, B đổ lỗi do A rượt đánh nên bò mới chạy lên quốc lộ gây ra tai nạn.

Với các quy định của pháp luật hiện hành, bạn đọc hãy trổ tài giúp C xác định ai là người phải bồi thường cho mình và nhớ dự đoán số người có đáp án đúng nhé.

Bạn đọc tham gia dự thi bằng cách: Trả lời trực tiếp http://plo.vn/a-ra-the.html hoặc gửi đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”.

Giải thưởng tuần của À Ra Thế có 5 giải:

1 giải nhất: 1.500.000 đồng/giải

1 giải nhì: 1.000.000 đồng/giải

1 giải ba: 800.000 đồng/giải

2 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải