Kỳ 15: Vợ nhức đầu vì chồng trước cãi với chồng sau

Sau khi xử sơ thẩm, ngày 15-5-2015, tòa án cấp phúc thẩm tuyên đọc bản án chấp thuận cho anh A được ly hôn với chị B. Sau khi ly hôn được ba tháng, ngày 15-8-2015, chị B đăng ký kết hôn với anh C. Đến ngày 15-1-2016, chị B hạ sinh được một bé trai.













Khi nghe tin chị B sinh con, anh A nhẩm tính ngày tháng và rất vui mừng vì cho rằng đó là con của mình. Do vậy, anh A đã đến nhà gặp anh C và chị B yêu cầu được công nhận là cha của đứa bé và được thực hiện trách nhiệm làm cha. Trước yêu cầu này, anh C giãy nảy: “Làm gì có chuyện đó, đứa bé sinh ra trong thời kỳ hôn nhân giữa tôi với vợ nên nó là con của tôi”. Chị B cũng cho rằng cha của đứa bé là anh C chứ không phải anh A.

Bằng việc tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành, quý bạn đọc hãy giúp À Ra Thế xác định cha của đứa bé là ai và nhớ đưa ra con số dự đoán số người có đáp án đúng nhé.

