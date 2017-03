Bị tạm giữ đồ đạc không rõ lý do

“Tôi đã bị công an thị trấn vô cớ áp giải về trụ sở đánh. Rồi họ còn đến nhà thu của tôi một xe máy, một máy cắt sắt…”.

Ông Mười làm nghề cửa sắt và cách đây khoảng một tháng, ông có nhận làm cho một công trình ở miền Tây. Khi đó, ở nhà ông xảy ra vụ đánh nhau giữa người em trai, người cháu vợ của ông với người hàng xóm. Cớ sự phát sinh từ việc người cháu đem áo quần ra vòi nước trước vỉa hè giặt và xả nước tràn ra hẻm. Người hàng xóm đến ngăn cản dẫn đến lời qua tiếng lại... Em, cháu của ông Mười có cầm ống sắt, dao đánh, chém người hàng xóm bị thương.

Theo ông Mười, do vợ ông buôn bán ve chai nên nhà ông mới có con dao trong đống sắt vụn. Ảnh: T.NHÂN

Chiều 16-12-2010, khi ông Mười trở về thì Công an thị trấn Dĩ An đã đến nhà ông lục soát, khám xét khắp nơi. Lực lượng này phát hiện trong đống sắt vụn có một con dao cũ. Theo ông Mười, do vợ ông buôn bán ve chai nên có đống sắt trên. Sau đó, công an đã còng tay người cháu vợ và bắt ông Mười cùng lên xe ôtô chở về trụ sở. Tại đây, ông Mười bị một công an viên tên Nguyễn Thanh Nghĩa tát hai cái vào mặt, bị còng tay treo ngược lên song cửa sổ, không cho ngồi trong nhiều giờ liền… Công an viên này đã lập biên bản cho rằng ông Mười có hành vi “tàng trữ vũ khí thô sơ số lượng nhỏ mà không có giấy phép” và hẹn ngày 20-12 quay lại. Vì lo sợ nên ông Mười đã ký vào biên bản nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Trao đổi với PV, ông Nghĩa cho biết hôm đó ông nhận được thông tin đối tượng chém người hàng xóm đang có mặt tại nhà ông Mười nên ông đã cùng lực lượng ban bảo vệ dân phố xuống kiểm tra. Phát hiện ở góc nhà có con dao nên lực lượng đã dẫn người cháu và ông Mười về trụ sở để làm việc nhưng ông Mười tỏ ra bất hợp tác và còn có những lời lẽ thách thức. “Tôi có còng tay ông Mười chứ không có đánh ông. Tôi cho lực lượng xuống lấy, tạm giữ chiếc xe máy và máy cắt sắt của ông Mười chỉ nhằm mục đích làm sáng tỏ hành vi ông Mười tàng trữ vũ khí thô sơ. Do bận việc đột xuất nên tôi không tiếp ông Mười theo hẹn…” - ông Nghĩa nói.

Trung tá Phạm Ngọc Dũng, Trưởng Công an thị trấn Dĩ An, cho biết: “Qua thông tin báo chí cung cấp, tôi mới biết được vụ việc. Ông Nghĩa đã tự ý làm việc, tự tạm giữ xe máy, máy cắt sắt… của ông Mười mà không báo cáo lãnh đạo. Chúng tôi sẽ sớm xác minh, kết luận đúng, sai và nếu cán bộ vi phạm thì sẽ xử lý”.

