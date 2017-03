Bị thương tật 91% nhưng không được bồi thường

Ngày 15-10, ông Nguyễn Ngọc Tâm (43 tuổi, ngụ thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định) cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp việc ông Trần Thanh (65 tuổi, ngụ thôn Nhuận An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) tẩu tán tài sản trái pháp luật để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án (THA).

Ông Tâm là nạn nhân bị thương tật đến 91% trong vụ TNGT xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) ngày 23-1-2011 do chiếc xe khách của ông Thanh gây ra.

Tàn phế và không tiền chữa trị

Bản án hình sự phúc thẩm ngày 26-5 của TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên buộc ông Trần Thanh và ông Nguyễn Ngọc Trọng (ngụ thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) phải bồi thường cho ông Tâm hơn 405 triệu đồng, đồng thời hai ông này phải bồi thường cho ông Tâm mỗi tháng tổng cộng 7 triệu đồng gồm tiền mất thu nhập, tiền công người nuôi ông Tâm kể từ ngày 16-12-2014 cho đến khi ông Tâm qua đời. Trong đó, riêng ông Thanh phải bồi thường cho ông Tâm hơn 300 triệu đồng và 5,6 triệu đồng mỗi tháng…

Tuy nhiên, từ đó đến nay ông Tâm vẫn chưa được bồi thường đồng nào theo bản án đã tuyên.





Hằng ngày con của ông Tâm phải cùng mẹ chăm sóc cha bị bại liệt, chân tay không cử động được. Ảnh: TẤN LỘC

Từ khi bị tai nạn đến nay, ông Tâm chỉ ngồi một chỗ trên xe lăn do cột sống bị gãy, phần lớn thần kinh bị liệt, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác trợ giúp. Bà Đỗ Thị Duyên, vợ ông Tâm, đã bỏ việc, ở nhà gần bốn năm nay để chạy chữa, chăm lo cho chồng. Trước đây bà Duyên phải thế chấp ngôi nhà cấp 4 để vay tiền điều trị vết thương cho chồng. Nay không có tiền trả nợ nên bà phải bán luôn chỗ ở của hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Bà Duyên cho biết những gì có thể bán được của gia đình đều đã bán sạch để lấy tiền lo cho ông Tâm. Hiện nay nhiều vết thương trên người ông Tâm ngày càng lở loét do không có thuốc điều trị. Hằng ngày vợ chồng ông Tâm cùng hai con nhỏ phải ở nhờ nhà người anh, ăn uống trông chờ vào sự trợ giúp của người thân.

Sang tên toàn bộ tài sản cho con

Bà Duyên, vợ ông Tâm, cho biết: “Từ khi xảy ra vụ tông xe, chủ xe gây tai nạn bỏ mặc người bị nạn, không một lần đến thăm hỏi chồng tôi sống chết thế nào chứ nói chi đến bồi thường. Bây giờ chồng tôi ngồi một chỗ, thương tật ngày càng nặng hơn trong khi nợ nần chồng chất, không biết lấy gì để trả. Trước đây do quá bức bách, có lần tôi đề nghị chủ xe gây tai nạn ứng tiền để chữa trị thương tật cho chồng tôi thì họ nói cứ chờ tòa xử rồi tính. Vậy mà bây giờ họ nhẫn tâm trốn tránh bồi thường, dù hằng ngày họ vẫn kinh doanh xe khách bình thường, thậm chí mua thêm nhiều xe mới cho con cái đứng tên”.

Ngày 16-6, ông Tâm có đơn gửi Chi cục THADS huyện Tuy An (Phú Yên) yêu cầu thi hành bản án trên. Ngày 22-6, Chi cục THADS huyện Tuy An có công văn yêu cầu ông Tâm - một người tàn phế phải ngồi xe lăn phải đi xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện THA, lấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền, cung cấp bản gốc hoặc bản chính giấy tờ tài sản, tài khoản…

Đến ngày 26-6, ông Trần Thanh, người phải THA, làm thủ tục tặng cho, chuyển nhượng toàn bộ tài sản, quyền sử dụng đất, nhà cửa, ô tô cho hai con gái ruột của mình. Sau đó, Chi cục THADS huyện Tuy An làm thủ tục ủy thác cho Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn (Bình Định) THA đối với ông Thanh. Ngày 17-8, Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn ra quyết định THA đối với ông Thanh.

“Không ray rứt”

Theo ông Phạm Thanh Đồng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn, khi xác minh điều kiện THA, cơ quan này phát hiện ông Trần Thanh đã làm thủ tục tặng cho toàn bộ tài sản, nhà cửa, đất đai cho hai con gái của mình.

Giải thích việc chuyển nhượng tài sản, ông Trần Thanh nói: “Tòa án tỉnh Phú Yên xử không đúng. Đúng ra xe ông Trọng gây tai nạn chứ không phải xe tôi. Ông Trọng phải bồi thường chứ tôi không bồi thường, mà tài sản tôi đã chuyển nhượng cho con hết rồi. Tôi có tài sản tôi muốn chuyển lúc nào là quyền của tôi. Tôi đang khiếu nại lên tòa án tối cao”.

“Ông có ray rứt không khi nạn nhân bị tàn phế, không có tiền điều trị?” - chúng tôi hỏi. Ông Thanh trả lời: “Tôi không ray rứt gì cả vì xe tôi không gây tai nạn!”. Ông Thanh cũng xác nhận hiện nay vợ chồng ông đang sống trong hai ngôi nhà của mình. “Tôi đâu có bán cho ai! Xe cộ tôi chuyển hết cho con của tôi thì hoạt động bình thường chứ có sao đâu!”.

Một cán bộ UBND xã Hoài Hương cho biết mới đây gia đình ông Thanh mua thêm một số xe khách giường nằm, mở rộng hoạt động kinh doanh.