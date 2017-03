Cụ ông bị điện giật chết khi leo mái nhà lúc trời mưa

Chiều ngày 20/8, trong lúc đi câu cá, anh Lâm trú ở Hà Tĩnh phát hiện thi thể một cụ ông nằm chết chênh vênh trên mái nhà sát đường. Sợ hãi, anh Lâm đã hét toáng lên thì người dân xung quanh mới tá hỏa chạy đến và điện báo cho cơ quan công an điều tra.





Mái nhà nơi phát hiện xác cụ Hưởng có dây điện chạy qua





Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là cụ Lê Văn Hưởng (76 tuổi) trú ở khối Tuy Hòa, phường Thạch Linh (Hà Tĩnh), chủ nhân ngôi nhà nơi phát hiện sự việc.





Sáng nay (21/8), trao đổi với VTC News, Công an phường Thạch Linh cho biết, sau nhiều giờ thu thập hiện trường và thi thể nạn nạn nhân đã kết luận, 8 tiếng trước khi phát hiện cái chết, TP Hà Tĩnh có mưa to, nhà bị dột, cụ Hưởng leo lên mái nhà sửa máng thoát nước khỏi bị mưa dột, quá trình làm không may bị vướng vào giây điện rò rỉ mạch.





Theo Hồng Thắng - Lâm Tấn (VTC News)