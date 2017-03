Cúp nước đột xuất, dân kêu trời vì... oải

Do bị cúp nước đột xuất nên nhiều hộ dân phải dùng nước đóng bình rửa mặt. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà Trần Thị Hoa (khu phố 3A) cho biết khoảng 8 giờ ngày 4-11, nước bị cúp. “Tôi đang giặt quần áo bằng máy. Do cúp nước đột xuất nên máy giặt ngừng hoạt động. Trong ngày tôi phải mua hai bình nước loại 21 lít để dùng nấu cơm, nấu canh, rửa mặt, tay chân cho cả nhà” - bà Hoa nói.

Trong khi đó, do nhà mở quán cơm nên nước cúp đột xuất đã “đẩy” ông Nguyễn Văn Hùng (khu phố 3) vào tình thế khó xử. “Bán cơm cần nhiều nước để rửa rau thịt, chén bát. Do nước cúp đột xuất nên tôi phải chạy tới nhà người quen cách 2 km chở từng thùng nước về. Từ sáng tới chiều tôi đi hơn chục bận, oải cả người...” - ông Hùng than.

Được biết Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An là đơn vị cấp nước cho các hộ dân thuộc phường Đông Hưng Thuận. Đại diện công ty cho biết do đường ống chính bị vỡ nên công ty tạm ngưng cung cấp nước để sửa chữa. “Do thời gian sửa ống nước hơi lâu nên mong bà con thông cảm” - vị này nói.