Dân kêu trời vì đường công cộng bị chắn barie

Người dân ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang kêu trời vì đường vào khu dân cư bỗng nhiên mọc lên hai cổng chắn barie khiến việc đi lại, nhất là khi có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn.

Được biết, hai cổng chắn này có chiều cao khoảng 2 m. Một cổng do hộ ông Nguyễn Văn Cần dựng, chắn một đầu tuyến đường hẻm thôn Bắc Hợp 2 thông ra quốc lộ 1A, cổng kia do hộ bà Trịnh Thị Nhãn chắn trong tuyến đường hẻm thôn Bắc Hợp 1. Hai cổng chắn này khiến nhiều phương tiện như xe tải nhỏ (1-2 tấn), xe 16 chỗ, xe chở nước, thậm chí xe rác cũng không thể vào thôn được. Đáng nói là cả hai cổng đều xây dựng trên đất công cộng, cổng chắn do ông Cần dựng lên còn tồn tại nhiều năm nay.

Người dân ở đây cho biết mỗi ngày họ đều phải sử dụng hai con đường này để lưu thông chính. “Họ dựng barie như vậy khiến chúng tôi là người sống ở phía trong đã thiệt thòi nay càng khó khăn hơn. Nhà cũ nát muốn sửa chữa cũng khó, rác nhiều xe không vào được để hốt dọn, nếu có hỏa hoạn càng không biết phải làm sao vì xe cứu hỏa không thể vào được” - bà Đinh Thị Thanh Thúy, một người dân trong thôn, bày tỏ.



Đường vào thôn Bắc Hợp bị chắn barie nên việc đi lại của dân gặp khó khăn. Ảnh: TIẾN DŨNG

Bà Hoàng Thị Lục, kinh doanh vận tải, bức xúc: “Gia đình tôi có chiếc xe tải chở thuê để kiếm sống nhưng đường bị chắn xe không vào nhà được. Trong khi đây là đường công cộng, nhà tôi cũng có chỗ đậu vậy mà phải gửi xe ở ngoài, tháng mất mấy trăm ngàn là rất vô lý”.

Trước phản ánh gay gắt của người dân hai thôn Bắc Hợp 1-2, ngày 26-7, UBND xã Bắc Sơn đã ra thông báo về hai công trình cổng chắn trên. Theo đó, việc hai hộ dân tự ý dựng cổng chắn nhằm bảo vệ tuyến đường công cộng (lo ngại xe lớn ra vào gây sụt lún đường - PV), không sử dụng mục đích riêng của gia đình. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng đất hẻm công cộng để xây rào, gây ảnh hưởng tới giao thông của khu vực đã vi phạm các quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt. Ủy ban yêu cầu ông Cần và bà Nhãn phải tự dỡ bỏ công trình cổng chắn, trả lại diện tích theo hiện trạng ban đầu của tuyến đường, hạn chót là ngày 30-7.

Đến ngày 2-8, lãnh đạo phường Bắc Sơn xác nhận gia đình bà Nhãn đã cho tháo dỡ cổng chắn ở đường hẻm thôn Bắc Hợp 1. Tuy nhiên, cổng chắn ở thôn Bắc Sơn 2 vẫn chưa được hộ ông Cần tháo dỡ. PV đã liên hệ với ông Cần nhiều lần nhưng không thành công.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, khẳng định: “Việc dựng cổng chắn như trên là vi phạm quy định pháp luật. Xã đang tiếp tục vận động hộ ông Cần tháo dỡ, nếu không tự nguyện chấp hành xã sẽ tiến hành cưỡng chế. Sắp tới chúng tôi còn tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân không tự ý lắp đặt hàng rào, trụ, cột, bê tông chắn ngang đường dẫn vào khu phố, khu dân cư, không gây cản trở đến đường giao thông”.