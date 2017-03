Đấu giá biển số đẹp: Cần có cách làm thu hút hơn!

Khi vào bấm lấy số xe, anh may mắn nhận được số “chín nút” (3024) mà không phải tốn tiền cho “cò” lúc nào cũng đầy rẫy trước điểm đăng ký xe của các quận, huyện.

Tôi vờ hỏi số “chín nút” có gì quan trọng mà anh làm lớn chuyện, anh đáp ngay: Trước giờ, nhiều người mua xe xịn rất quan tâm đến việc phải có biển số đẹp vì “có biển số đẹp sẽ ăn nên làm ra”. Đây là lý do mà giới doanh nhân, dân làm ăn… thường bỏ ra từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để mua cho được các biển số “tứ quý” (bốn số giống nhau) hoặc “lộc phát lộc phát, phát lộc phát lộc” (6868, 8686)… Những số này thật sự là của hiếm vì theo biển số hiện nay (chỉ có bốn số) thì phải mất 10.000 số trong kho số mới có số trùng. Sắp tới đây, khi biển số xe tăng lên năm số theo quy định mới thì các số 99999, 88888, 77777… càng cực kỳ quý hiếm vì phải hơn trăm ngàn số mới có số trùng. Có nhiều trường hợp biển số xe làm tăng giá trị thật của chiếc xe lên rất nhiều lần.

Việc bán công khai biển số đẹp sẽ là nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa: HTD

Cũng theo anh, “với cách bấm chọn số ngẫu nhiên tại các địa điểm đăng ký xe, hiếm khi nào người dân có được số đẹp. Trường hợp thông qua “cò”, cao lắm cũng chỉ nhận được biển số tám, chín nút (cộng hết bốn số lại) mà thôi. Đơn giản là các số đẹp trong kho số đã được “ém” lại để cung cấp cho những chủ xe thuộc hàng VIP, hoặc người thân của các sếp”.

Có ý kiến đề nghị một khi đã cho phép người dân mua đấu giá biển số đẹp cho xe của mình thì cơ quan chức năng phải xem đó là tài sản hay là quyền về tài sản của riêng họ để họ có quyền định đoạt, chuyển nhượng lại cho người khác. Theo tôi, giải quyết như vậy sẽ thu hút nhiều người tham gia mua đấu giá biển số đẹp hơn.

Thiết nghĩ ngay từ bây giờ phải tạo ra kho số đẹp từ hệ thống biển số năm chữ theo quy định mới và phân loại ra theo từng cấp độ đẹp, rồi công bố giá cả dự kiến bán để cho những người quan tâm được biết. Cơ quan hữu quan có thể nghiên cứu cách thức cho tiến hành bán đấu giá trước cho người có nhu cầu mua, khi nào người đó mang xe đến sẽ được gắn biển số đã trúng đấu giá để sử dụng.

Tóm lại, việc bán công khai biển số đẹp sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với việc người có nhu cầu phải đi cửa sau. Số tiền lớn thu được thay vì vào túi một vài cá nhân sẽ là nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước. Càng chậm trễ thực hiện việc này sẽ càng làm hao hụt thêm kho số và càng làm thất thu nhiều hơn. Vì những người có liên quan rất dễ dàng thống kê ra trong kho số mới có bao nhiêu số đẹp và âm thầm sắp xếp hết, đúng như lo lắng của ông giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: “Muộn quá thì chẳng còn số đẹp nữa mà đấu giá”.

Ở Mỹ, người có nhu cầu riêng về biển số phải nộp thêm phí Ở Mỹ, cứ mỗi sáu năm thì biển số của tất cả các loại xe đều phải thay đổi và người dân phải đóng phí để nhận biển số xe mới. Tuy nhiên, đối với những trường hợp có nhu cầu riêng biệt về biển số thì phải nộp thêm phí cho cơ quan cấp biển số để được giải quyết riêng. Vì thế, đôi khi người ta thấy có chiếc xe mang biển số tên Việt Nam của một người Việt nhớ quê hương hoặc mang tên một người thân nào đó của chủ xe. tuungo…@yahoo.com.vn

NGUYỄN TUẤN KHANH Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ bơi lội Nguyễn Tri Phương