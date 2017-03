Đi bộ sai luật, sẽ bị phạt nghiêm!

Bị khởi tố vì đi bộ gây tai nạn Năm 2003, Công an quận 1, TP.HCM đã từng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với NTMY, ngụ phường 14, quận 4, TP.HCM về hành vi cản trở giao thông đường bộ. Theo hồ sơ vụ án, bị can Y. đi bộ trên cầu Ông Lãnh, quận 1, băng qua đường bất ngờ khiến anh PV V, quê Tiền Giang phải thắng gấp để tránh. Nạn nhân bị ngã xe, bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tòa phạt bị cáo Y. chín tháng cải tạo không giam giữ. Đi bộ không mang theo giấy tờ cũng bị phạt Điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định độ tuổi bị xử lý vi phạm hành chính, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính. Trường hợp người đi bộ vi phạm mà không có giấy tờ tùy thân hoặc tiền nộp phạt thì có thể bị đưa về công an phường để làm rõ lai lịch và lập biên bản theo quy định. Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP nêu: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với trường hợp không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.