Đọc gì trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 11-10-2015?

Tuần thời sự:



Vợ chồng lười sinh con tạo ra nhiều hệ lụy

Dự thảo Luật Dân số đang được lấy ý kiến đề xuất các cặp vợ chồng có quyền quyết định số con, thời gian sinh và khoảng cách giữa các lần sinh. Trong khi có ý kiến cho rằng việc nới lỏng quyền sinh con của các cặp vợ chồng dễ dẫn đến nguy cơ bùng nổ dân số thì GS-TS Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em (IPFCS), lại cho rằng vấn đề đáng lo ngại nhất của dân số đó là việc người dân lười sinh, điều này sẽ tạo ra không ít hệ lụy.

Luật và Đời:

Chứng minh bị hiếp dâm để phá thai: Không dễ!

Một người vì loạn luân, vì bị hiếp dâm mà có thai làm sao để chứng minh nguyên nhân hình thành cái thai của mình? Nghĩa vụ chứng minh này có thuộc về người mang thai? Xác định một người bị hiếp dâm hoặc có tính chất loạn luân dẫn đến có thai là những trường hợp được giải quyết theo thủ tục tố tụng hình sự, nhiều cơ quan phải vào cuộc, từ cơ quan điều tra, VKS, toà án...

Hồ sơ tư liệu:

Bài khảo luận của nhà văn Lê Văn Nghĩa:

Sài Gòn và dấu ấn kiến trúc Nguyễn Trường Tộ

Với kiến trúc nhà dòng Saint Paul, chúng ta tự hào rằng tại Sài Gòn năm 1864 đã có một công trình kiến trúc kiên cố đầu tiên lại chính do kiến trúc sư người Việt thiết kế và xây dựng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đỉnh Đầu nhận xét: “Dinh thống đốc mà người Pháp còn phải mua của người Anh ở Singapore mang qua Sài Gòn lắp ráp thì với công trình tuyệt vời này, đủ thấy người Việt Nam giỏi đến mức nào rồi”.

Thời đại:

Dấu ấn tòa nhà hải quan

Khánh thành năm 1867, tòa nhà nổi tiếng này (số 2 Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM) vốn có tên Maison Wang-Tai/Nhà Wang-Tai hay Hotel Wang-Tai/Văn phòng Wang-Tai, sang trọng tới nỗi làm chính quyền thuộc địa... mắc cỡ vì lớn hơn cả dinh thống đốc đầu tiên vốn là ba tòa nhà bằng gỗ nhập cảng từ Singapore.

Văn hóa - Giải trí:

Nhạc phim 007 gây sốt

Những ngày này giới trẻ khắp nơi đang truyền tai nhau thưởng thức ca khúc mới ra mắt của nam ca sĩ trẻ người Anh Sam Smith, Writing’s On The Wall (Chữ viết trên bức tường). MV ca khúc Writing’s On The Wall được quay ở thủ đô Rome (Ý), cùng địa điểm bấm máy siêu phẩm Spectre, vừa được ca sĩ Sam Smith ra mắt tuần rồi. MV này cũng đứng đầu các bảng xếp hạng về album âm nhạc của Anh.