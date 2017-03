Đừng để dân đơn độc khi đã cầu cứu

ĐBQH NGUYỄN VĂN HIẾN (Bà Rịa-Vũng Tàu): Như thế thì dân bất an lắm!

Ở Quốc hội, tôi từng đề cập tới vấn nạn cho vay nặng lãi, rất phổ biến ở các khu dân cư, chợ buôn bán, rồi gần đây lan ra cả các KCN. Nạn nhân đủ cả, từ buôn thúng bán mẹt ngoài chợ đến công nhân KCN, thậm chí cả gái bán dâm. Vay nặng lãi thường câu kết với các băng nhóm, tổ chức đòi nợ thuê. BLHS hiện hành có tội danh cho vay lãi nặng nhưng thực tiễn áp dụng rất ít vụ. Nạn nhân trong các vụ này, khi bị đe dọa, hành hung thì họ thường kêu cứu công an. Công an có công cụ, sức mạnh trong tay, công việc hằng ngày là theo dõi, kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự công cộng trên địa bàn. Theo tôi, những việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để đòi nợ đều có dấu hiệu ít nhất của tội cưỡng đoạt tài sản. Công an có nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngừa, theo dõi chứ sao lại để hậu quả xảy ra như vậy?! Thực tế cho thấy có những việc khi người dân báo tin, kêu cứu thì chưa có gì nghiêm trọng. Nhưng vì chính quyền không vào cuộc, phòng ngừa nên cuối cùng thành án. Như thế thì dân bất an lắm. ĐBQH TRẦN THỊ DIỆU THÚY, Bí thư Quận ủy Gò Vấp, TP.HCM: Trách nhiệm lớn nhất là ở chính quyền

Mấy bữa họp Quốc hội, nghe báo chí phản ánh việc kêu cứu trên Facebook của một gia đình ở Gò Vấp bị hành hung vì nợ nần, tôi đã điện thoại về hỏi tình hình. Phía công an cho biết là mấy lần gia đình đó lên báo thì công an đã tiến hành quy trình tiếp nhận. Công an đã xác minh thì thấy có người đứng sau các vụ đe dọa, hành hung ấy nhưng không ra mặt. Sự việc bắt nguồn từ vay nợ, rồi một bên thuê nhóm khác bên ngoài vào đòi nợ. Như thế, ở đây có vấn đề quản lý doanh nghiệp đòi nợ thuê sao cho chặt chẽ. Tôi cũng đang yêu cầu kiểm tra lại xem quy trình tiếp nhận tin báo, đơn kêu cứu của dân thế nào. Nhất là khi vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật như vậy, dân đã báo nhiều lần thì các cấp chính quyền phải tiến hành ngay điều tra, xác minh, rồi có phương án bảo vệ người ta. Công an phường, nơi mà người dân có việc là kêu nhờ thì ngoài trách nhiệm thụ lý đơn, tin báo, cũng cần khẩn trương xác minh. Dù chưa đến mức xử lý hình sự mà thấy sai phạm thì phải có phương án can thiệp như gọi các bên lên hòa giải. Còn để xảy ra hậu quả thế này thì trách nhiệm lớn nhất là ở chính quyền. Chúng tôi sẽ kiểm tra, xem xét, làm rõ. N.NHÂN ghi