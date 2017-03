Năm trường hợp CSGT được dừng phương tiện

Hà Nội: Từ ngày 1-2 sẽ xử phạt người đi bộ Ngày 27-1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 1-2 đơn vị này sẽ tập trung kiểm tra, xử lý đối với người đi bộ vi phạm luật giao thông tại các nút giao thông trọng điểm có đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn và cầu vượt cho người đi bộ, trên các tuyến cấm người đi bộ… Theo đó, căn cứ vào Nghị định 171/2013, người đi bộ sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với người đi bộ đi không đúng phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng nếu người đi bộ mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn; đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, duy trì đường cao tốc. Thống kê của PC67 cho thấy trong năm 2015, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 1.696 vụ tai nạn giao thông, trong đó 112 vụ liên quan đến người đi bộ, 33 vụ do người đi bộ gây ra. Những lỗi vi phạm mà người đi bộ thường mắc phải như đi qua đường không đúng nơi quy định, vượt qua dải phân cách, đi vào đường cao tốc, đi ngược chiều, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông...