Nhiều sai phạm, sao vẫn thăng tiến vù vù?

Trong tuần, báo Pháp Luật TP.HCM có tuyến bài của PV Tấn Lộc về “Hồ sơ bất thường của phó GĐ Sở Ngoại vụ Bình Định”, “Vụ phó giám đốc sở “siêu tốc”: Bổ nhiệm chưa đúng?”, “Các bên nói về vụ phó giám đốc sở “siêu tốc””... thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Tuyến bài phản ánh việc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Nguyễn Đức Hoàng được bổ nhiệm năm 28 tuổi; có quá trình, thủ tục kết nạp Đảng không đúng quy định.



Là con của viện trưởng nên được ưu ái?

Bạn đọc NamNghia thắc mắc: “Không hiểu sao lúc này có quá nhiều vụ bổ nhiệm thần tốc như vậy. 28 tuổi mà đã là phó giám đốc sở thì quá giỏi rồi. Thực tế thì anh này có thực sự giỏi xuất chúng đến vậy không?”.

Bạn Nguoimientay cũng bức xúc không kém: “Quy trình kết nạp đảng viên của ông Hoàng đã sai quy định của Đảng mà còn được đề bạt, thăng tiến vù vù như vậy thì không còn gì để nói. Đã vậy, ông này còn là con của quan chức lãnh đạo cấp tỉnh mà không làm gương. Có quá nhiều sai phạm mà thăng tiến nhanh như vậy thì làm sao người dân không nghi ngờ yếu tố con ông cháu cha”.

“Quá nhiều sai phạm trong việc bổ nhiệm ông Hoàng, vậy trách nhiệm thuộc về các cá nhân, tổ chức nào?” là câu hỏi của bạn ThuMinh. Hồ sơ kết nạp Đảng của ông Hoàng sao lại được thông qua một cách dễ dàng như vậy, có phải ông Hoàng là con của viện trưởng VKS nên được ưu ái? Sự việc này đã làm xấu đi chính sách khuyến khích đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ trẻ có năng lực thực sự.





Sợ nhất là việc cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn

“Sai phạm trong nội bộ ngành công an là bài học đắt giá” là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Gây nhiều bức xúc trong dư luận thời gian qua là sai phạm của một số tướng lĩnh, lãnh đạo Bộ Công an.

Sợ nhất là việc cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn được Nhà nước giao để phạm tội. Đó là ý kiến của bạn TranMinh. Điển hình nhất là vụ Vũ “nhôm”, làm ăn kinh tế mà không cạnh tranh công bằng, chỉ có lấy thế đè người khác với những gửi gắm, công văn ưu tiên... từ các quan chức đồng lõa thì làm sao có sự nghiêm minh, minh bạch.

Theo bạn đọc NguoiMientay, người dân bức xúc nhất là tình hình tội phạm có tổ chức và việc một số cán bộ ngành công an lợi dụng chức quyền để làm những việc vi phạm pháp luật. Nhiều bạn đọc khác gửi gắm rằng sau những vụ việc vừa qua, bộ trưởng sẽ có những chấn chỉnh về những vi phạm của cán bộ mình.

Bé 18 tháng tuổi nhiễm HIV: Ám ảnh và nhói lòng

Sự việc hàng chục người ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ bỗng dưng bị nhiễm HIV chưa xác định được nguyên nhân đã trở thành nỗi ám ảnh của cả ngôi làng vùng núi này. Bộ Y tế đã cử đoàn chuyên gia y tế đến địa phương làm việc và gấp rút điều tra vụ cả làng nghi nhiễm HIV.

“Nhiễm HIV đúng là nỗi ám ảnh của nhiều người, đau khổ nhất là việc bản thân mình không ăn chơi gì mà bị nhiễm HIV. Đọc qua bài báo, tôi xót xa quá với việc bé mới 18 tháng tuổi cũng bị nhiễm HIV. Đọc xong mà nhói lòng” là ý kiến của bạn ThuHa.

Bạn đọc ThuMai bày tỏ băn khoăn về việc ở một xã miền núi với đa số bà con ít đi ra khỏi địa phương mà có tỉ lệ nhiễm HIV như vậy là quá bất thường và có thể coi là nghiêm trọng. Việc người dân bị nhiễm HIV đã từ lâu nhưng ban, ngành ở địa phương không nắm được, phải qua xét nghiệm rộng rãi mới phát hiện được có đến 42 người bị nhiễm HIV.

Bạn BinhMinh bức xúc: “Một sự việc nghiêm trọng và làm người dân ở xã Kim Thượng hoang mang, lo lắng nhưng đến nay vẫn chưa thấy ngành y tế có biện pháp gì cụ thể để kiểm soát, ngăn chặn việc này. Nguyên nhân của việc lây nhiễm cũng chưa được xác định rõ ràng. Ngành y tế Phú Thọ nếu không đủ sức thì Bộ Y tế phải nhanh chóng tăng cường lực lượng để có biện pháp kiểm soát dịch ngay”.