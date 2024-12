Đủ “kịch bản” lừa đảo trên không gian mạng dịp Tết

Tết Ất Tỵ 2025 cận kề, lợi dụng nhu cầu mua sắm, giao dịch và tổ chức các hoạt động tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều chiêu trò như việc nhẹ lương cao (gói quà dịp Tết, thêu tranh) hoặc tạo các website, trang mạng xã hội giả mạo với chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nhận thưởng, tiền lì xì online, giá vé máy bay, tàu, xe giá rẻ.

Đáng nói, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng trở nên tinh vi và khó lường hơn, các đối tượng liên tục thay đổi “kịch bản”, khiến “con mồi” dễ rơi vào “bẫy”.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý thích nhận quà, lì xì hoặc tham gia các chương trình tri ân, bốc thăm trúng thưởng để thực hiện hành vi gian lận.

Đối với chiêu trò lừa đảo tri ân khách hàng, thông thường các đối tượng mạo danh doanh nghiệp hoặc thương hiệu lớn, gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại thông báo bạn trúng thưởng trong chương trình tri ân dịp Tết. Sau đó, yêu cầu bạn đóng “phí vận chuyển”, “thuế” hoặc cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, những đối tượng này sẽ xóa tài khoản hoặc gửi nạn nhân những món hàng hư hỏng, không có giá trị.

Ngoài ra, hình thức lì xì online qua mạng xã hội cũng nở rộ, các đối tượng gửi tin nhắn chúc Tết kèm theo đường dẫn nhận lì xì qua mạng xã hội như Zalo, Facebook. Khi bạn nhấp vào, đường dẫn có thể dẫn đến trang web giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng. Một số kẻ còn khéo léo tạo ra các trò chơi, quay số trực tuyến hoặc đường link lì xì hấp dẫn, kích thích người dùng nhấp vào, dẫn đến tải phần mềm độc hại.

Cuối năm, nhu cầu di chuyển tăng cao tạo cơ hội cho các chiêu trò lừa đảo qua các chương trình vé máy bay, tàu, xe giá rẻ trên mạng xã hội. Các đối tượng giả danh nhân viên của các hãng hàng không, đường sắt, nhà xe lớn hoặc đại lý du lịch uy tín, sử dụng tài khoản mạng xã hội hoặc trang web giả mạo với tên gọi và logo giống chính hãng.

Sau đó, các đối tượng đăng tải bài viết quảng cáo vé giá rẻ bất ngờ, chẳng hạn như vé máy bay giảm 50% hoặc bán lại vé tàu, xe chỉ bằng 1/3 giá gốc với lý do “có việc gấp không thể đi”, kèm theo nhấn mạnh về số lượng có hạn và yêu cầu đặt cọc gấp để nhận ưu đãi. Khi nạn nhân liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí vé vào tài khoản với các lý do như giữ chỗ, xử lý ưu tiên hoặc giảm thêm chi phí.

Thiệt hại gần 19.000 tỉ đồng do lừa đảo trực tuyến

Theo báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh sẽ có một người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tỉ lệ là 0,45%. Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỉ đồng.

Hình thức tấn công người dùng của các đối tượng lừa đảo rất đa dạng và tinh vi. Trong đó, ba hình thức phổ biến nhất năm 2024 gồm dụ dỗ người dùng tham gia các chiêu trò đầu tư giả, hứa hẹn lợi nhuận cao; giả mạo danh tính cơ quan, tổ chức; lừa thông báo trúng thưởng, khuyến mãi lớn. Thực tế, số nạn nhân bị lừa đảo lớn nhưng số có thể lấy lại được tiền rất nhỏ.