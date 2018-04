Tiền điện ‘đội nóc’ khi thay đổi ngày thanh toán

Nhiều hộ dân trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM) phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) mới đây đã cho thay đổi ngày ghi điện, kéo dài thời gian ghi so với tháng trước hơn 10 ngày. Người dân cho rằng việc đổi ngày này đã khiến hóa đơn tiền điện tháng này của họ tăng gấp đôi, gấp ba so với những tháng trước.



Kéo thêm 15 ngày, tiền đóng tăng 4 lần

Anh Trần Vương Thuấn, quận Thủ Đức chia sẻ: “Lúc nhận hóa đơn tiền điện tháng 4 tôi bất ngờ vì số tiền tăng gấp bốn lần so với tháng trước. Qua tìm hiểu và được sự hỗ trợ của tổng đài tôi mới biết điện lực mới đổi thời gian ghi điện từ ngày 6 sang ngày 20 hằng tháng. Vậy nên số tiền này là của một tháng rưỡi sử dụng điện. Tuy nhiên, kéo dài như thế là tiền điện tăng lũy tiến rất cao. Một nhà chênh lệch có thể ít, nhiều nhà thì số tiền lớn lắm”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh Trang cũng bức xúc vì tiền điện tăng đột biến trong tháng 4. Theo chị lý giải, tháng 2 gia đình chị chỉ đóng khoảng 800.000 đồng/ tháng. Tháng 3 nắng nóng nên tiền điện tăng lên 1,2 triệu đồng nhưng đến tháng 4 thì giật mình vì kéo dài thời gian ghi điện nên số tiền nhảy lên gần 2 triệu đồng. “Như vậy là bất thường, hẳn phải có lý do gì đó” - chị Trang nói.

Các hộ dân ở chung cư 4S Riverside, chung cư Tecco 65 phường Linh Đông, một số nhà dân thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nhận hóa đơn xong cũng có thắc mắc tương tự.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Công ty Điện lực Thủ Đức đã tổ chức phiên đối thoại với những chung cư có thắc mắc về tiền điện. Tại buổi đối thoại, phía công ty điện đã giải thích cụ thể về cách tính giá điện khi tăng 13 ngày trong hóa đơn. Đa số người dân đã hiểu và đồng thuận.



Buổi đối thoại của EVN HCMC tại chung cư 4S Riverside và người dân đang tra cứu hóa đơn điện tử qua mạng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Điện lực đã tính toán theo tỉ lệ

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc EVN HCMC, cho biết với chủ trương nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Điện lực Thủ Đức, kể từ tháng 4 công ty đã sắp xếp lại phiên ghi chỉ số cho phù hợp với từng khu vực quản lý nhằm tránh sai sót trong công tác ghi chỉ số điện.

Theo đó, công ty đã dịch chuyển ngày ghi chỉ số điện cho từng khu vực, ví dụ với chung cư 4S Riverside thì đổi từ ngày 5 sang ngày 17 hằng tháng. Thời gian thanh toán tiền điện của khách hàng sẽ dịch chuyển từ ngày 7 sang ngày 19 hằng tháng. Hóa đơn tiền điện tháng 4 của khách hàng được tính từ ngày 6-3 đến 17-4, nghĩa là 43 ngày. Vì vậy, định mức sản lượng để tính tiền điện theo giá bậc thang cũng đã được công ty tính toán, tăng lên tương ứng với 43 ngày, thay cho định mức tháng 3 có 31 ngày.

Cụ thể là số kWh tính theo đơn giá bậc 1 (1.549 đ/kWh) trong hóa đơn tiền điện tháng 4 của khách hàng là 69 kWh thay vì 50 kWh. Tiếp theo, đơn giá bậc 2 là 69 kWh thay vì 50 kWh; đơn giá bậc 3 là 139 kWh thay vì 100 kWh; đơn giá bậc 4 là 139 kWh thay vì 100 kWh; đơn giá bậc 5 là 139 kWh thay vì 100 kWh và đơn giá bậc 6 tính cho số kWh còn lại.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khách hàng sử dụng điện trong tháng 4 ít hơn so với tháng trước đó do số ngày sử dụng điện trong hóa đơn tháng ít hơn, vì vậy số tiền khách phải thanh toán ít hơn.

Với cách tính như trên thì khách hàng không bị ảnh hưởng về giá khi thay đổi ngày ghi chỉ số. Lý do tiền điện tăng so với tháng trước là vì số ngày sử dụng tăng. Ngoài ra, vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị như máy lạnh, quạt điện của khách hàng cũng tăng. Cộng thêm trong thời tiết này, để làm mát không gian sinh hoạt các thiết bị điện cũng tiêu thụ điện nhiều hơn so với thời tiết bình thường.

Trường hợp khách hàng vẫn còn vướng mắc liên quan đến việc tính hóa đơn tiền điện tháng 4 thì có thể liên hệ với số điện thoại là 0963.668.333 để được nhân viên Nguyễn Tấn Minh giải đáp.