Kết quả giám định, cha tôi bị đánh thương tích 15%. Tôi không hiểu tại sao công an không tạm giam hai người đánh cha tôi. Tôi xin hỏi, trường hợp nào thì bị tạm giam?



Luật sư Cao Ngọc Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Từ khoản 1 đến khoản 4 Điều 119 BLTTHS quy định về tạm giam:

Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng. Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm khi có căn cứ xác định người đó thuộc một trong các trường hợp như đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm; không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can; bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn; tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội…

Tùy thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, nhân thân của người phạm tội mà người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm giam hay không. Trường hợp của bạn, hành vi đánh cha bạn thương tích 15% tùy thuộc vào người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét có áp dụng biện pháp này hay không.