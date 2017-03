Mất giấy tờ nhưng cớ mất không được, tính sao?

Tôi ra công an xã trình báo mất giấy tờ để xin làm lại thì bị từ chối vì tôi không phải là người đứng tên xe. Giờ tôi phải làm sao?

Hoàng Vũ Đài (hoangvudai.tdtt @gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 thì công an xã có nghĩa vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Nếu bạn bị mất những giấy tờ trên thì làm đơn cớ mất đến công an xã xác nhận. Nếu công an xã không xác nhận đơn này thì bạn có quyền khiếu nại hoặc gửi đơn tới công an cấp huyện.

Lưu ý: Đây chỉ là việc xác nhận vào đơn cớ mất giấy tờ. Còn thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe, cơ quan tiếp nhận đăng ký sẽ xem xét giải quyết theo quy định của Bộ Công an.

Thời hạn để bạn đăng ký đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người hạn cuối cùng là 31-12-2016 đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự.

Bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để áp dụng cho trường hợp của mình.