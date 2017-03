Mẹ chồng không đưa bản chính sổ hộ khẩu, tính sao?

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 23 Luật cư trú thì người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp thì trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Ngoài ra, theo điều 28 quy định công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm: Trưởng Công an xã, thị trấn; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Nếu bạn chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì không cần giấy chuyển hộ khẩu.

Tuy nhiên, để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu thì bạn phải xuất trình bản chính sổ hộ khẩu và được sự đồng ý chuyển hộ khẩu của chủ hộ. Nếu chủ hộ vẫn không hợp tác, không xuất trình sổ hộ khẩu, thì bạn làm đơn tới công an cấp quận trình bày sự việc để được xem xét, giải quyết.