Nếu người bị tạm giữ, tạm giam chết, thân nhân có được nhận thi hài về để mai táng hay không?

Chị NGỌC HÀ, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Luật gia NGUYỄN THANH LƯƠNG (Hội Luật gia TP.HCM, ảnh) trả lời:





Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 đã giao cho bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam. Căn cứ vào danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam, thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định không được đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam các đồ vật cụ thể có khả năng dùng để tự sát, trốn khỏi nơi giam giữ, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng của người đó hoặc người khác.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định giải quyết trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam chết như sau: Trường hợp thân nhân người chết có văn bản yêu cầu thì bàn giao thi hài đó cho họ, trừ trường hợp có căn cứ cho rằng việc đó ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Sau thời hạn 24 giờ kể từ khi thông báo mà thân nhân của người chết không nhận thì cơ sở giam giữ có trách nhiệm tổ chức an táng. Trường hợp thân nhân của người chết có đơn đề nghị được nhận tro cốt hoặc hài cốt sau khi an táng thì thủ trưởng cơ sở giam giữ trao đổi với chính quyền địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam chết mà trước đó đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang được hưởng lương hưu thì chế độ tử tuất giải quyết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (khoản 6 Điều 26).