Xử lý mâu thuẫn vặt: Cả hệ thống cùng “chạy”

Đừng gây phiền hà đến người khác Ở đây cần tính đến hai cách ứng xử: Theo văn hóa truyền thống và theo văn minh đô thị. Văn hóa truyền thống vốn coi trọng tình làng nghĩa xóm, người mới đến cần đi thăm hỏi hàng xóm để “trình diện” và làm quen, để qua đó các cư dân ở đây tiếp nhận mình vào cộng đồng. Làm được như vậy thì chắc là ít có chuyện phức tạp, mâu thuẫn xảy ra. Còn theo văn minh đô thị, trong cuộc sống bộn bề, người dân sống ở một nơi nhưng hằng ngày từ sáng đến tối, mỗi người đi làm ở một nơi. Không thể bắt mọi người phải quen biết nhau, gắn kết với nhau, sống kiểu “tình làng nghĩa xóm” như ở nông thôn. Văn minh đô thị đòi hỏi mọi người sống theo đúng pháp luật, không được làm gì gây phiền hà đến người khác, làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Với tư cách là chính quyền địa phương, ủy ban phường cần kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Khi có xung đột thì trước hết cần xử lý theo luật, sau đó mới xét đến chuyện tình nghĩa. Có như vậy mới hy vọng dần dần hình thành được văn hóa và văn minh đô thị. GS-TSKH TRẦN NGỌC THÊM, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM Cần công minh, sòng phẳng Qua nhiều lần hòa giải, tôi nhận thấy hai bên đều nóng tính và cảm thấy khó chịu với nhau. Kinh nghiệm của tôi là trước hết cứ kéo ghế, rót nước mời họ ngồi xuống cái đã. Sau đó khuyên họ bình tĩnh, cho họ thời gian trình bày sự việc. Nghe xong thì mới thuyết phục, phân tích tình hình đúng sai. Đôi khi trong lời nói mình cũng phải vòng vo để cuốn họ theo mạch cảm xúc của mình nhằm tạo lòng tin, để khi mình nói họ phải nghe theo. Một điều quan trọng nữa, khi giải quyết mâu thuẫn trong dân, người cán bộ phải công minh và hết sức sòng phẳng, phân định đúng sai rõ ràng. Ông NGUYỄN VĂN SỬ, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM Đi sâu vào lòng dân Là hòa giải viên lâu năm của xã, tôi luôn trăn trở làm thế nào mình có thể là chiếc cầu nối kết giữa bà con trong xóm lại. Điều đầu tiên tôi nghĩ là phải am hiểu rõ từng hoàn cảnh gia đình, tính cách của bà con để khi cần hòa giải tôi có thể dễ nói chuyện và thuyết phục bà con hơn. Khi xảy ra chuyện thì hầu như người nào cũng cho việc làm của mình là đúng và ai cũng có những lý lẽ riêng. Chính vì thế, người hòa giải phải đi tìm hiểu sự thật và thu thập những thông tin chính xác từ nhiều nguồn khác nhau để từ đó phân tích, vạch ra cái đúng sai của từng bên. Riêng tôi, mỗi khi hòa giải vụ nào thì tôi sẽ kết hợp với hội phụ nữ, hội người nông dân, hội người cao tuổi để đi đến từng nhà của các bên giải thích, phân tích cho các bên hiểu, sau đó mới tổ chức buổi hòa giải. Theo tôi, làm gì cũng phải giữ được thể diện cho các bên. Bên cạnh cái đúng sai của sự việc, phải hòa giải làm sao để giữ lại tình làng nghĩa xóm, để sau này ra vào gặp mặt còn chào nhau. Ông PHAN VĂN NUNG, trưởng ấp Xóm Mới,

xã Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM Làm gương tốt để mọi người noi theo Người dân hay có thói quen so sánh giữa người này với người kia, khi họ thấy người nào tốt hơn thì họ sẽ làm và nghe theo. Do vậy ngoài những kỹ năng trong công tác hòa giải, hòa giải viên phải là người có tiếng nói trong lòng dân và được dân tín nhiệm. Thường thì những người hòa giải là các tổ trưởng trong khu vực vì đây là được người dân tin tưởng bầu ra. Bên cạnh những mối quan hệ tốt giữa bà con trong xóm, hòa giải viên phải mẫu mực trong gia đình, đặt được mình trong hoàn cảnh riêng của từng người nhất là những người đang cần sự hòa giải để hiểu và chia sẻ với những bức xúc của họ. Bà VÕ THỊ HÀ, tổ trưởng tổ 29, phường 1, quận 10, TP.HCM