2 dự án nhà ở quân nhân chưa được cấp phép

Ngày 8-5, Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ), đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Vũng Tàu về một số vướng mắc trong quá trình triển khai hai dự án khu nhà ở gia đình quân nhân Quân chủng PK-KQ tại phường Thắng Nhất; dự án khu gia đình quân nhân Binh đoàn 18 (98 Phạm Hồng Thái, TP Vũng Tàu).



Đây là hai dự án được chuyển mục đích sử dụng từ đất quốc phòng (thuộc quản lý của các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ) sang đất ở và được báo Pháp Luật TP.HCM đề cập trong bài viết “Công nhiên rao bán đất quân đội” số ra ngày 8-5.

Theo Quân chủng PK-KQ, sau một thời gian tạm dừng để giải quyết khiếu nại của các hộ dân, đến nay Thanh tra Bộ Quốc phòng đã có kết luận và đồng ý tiếp tục triển khai hai dự án trên đúng theo quy định pháp luật. Hiện chỉ còn vướng mắc ở dự án khu nhà ở gia đình quân nhân Quân chủng PK-KQ tại phường Thắng Nhất do một số hộ lấn chiếm đất chưa bàn giao mặt bằng. Quân chủng PK-KQ đề nghị tỉnh, TP Vũng Tàu hỗ trợ thu hồi đất để Công ty CTK, chủ đầu tư (CĐT), tiếp tục triển khai dự án.



Cò đất đang giới thiệu với khách hàng mua nền trong khu nhà ở gia đình quân nhân Quân chủng Phòng không-Không quân tại phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. Ảnh: K.LY

Các sở, ngành và TP Vũng Tàu đề nghị phía CĐT có văn bản gửi UBND tỉnh để tỉnh hướng dẫn trình tự thủ tục tiếp tục triển khai dự án trên. Bởi cả hai dự án trên dù là đất quốc phòng nhưng đã chuyển đổi mục đích là đất ở, không do Bộ Quốc phòng phê duyệt, không phải công trình quốc phòng, an ninh. Do vậy phải thực hiện theo Luật Nhà ở, không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Được biết hai dự án trên đến nay mới chỉ dừng ở bước quy hoạch, chưa có giấy phép xây dựng (hiện CĐT mới đang nộp hồ sơ tại phòng thẩm định của Sở Xây dựng). Về nguyên tắc, trong giai đoạn này CĐT chưa được nhận góp vốn, chuyển nhượng cho khách hàng…

Theo tìm hiểu riêng của Pháp Luật TP.HCM, đối với dự án ở 98 Phạm Hồng Thái (phường 7, TP Vũng Tàu) do Công ty CP Đầu tư Tiền Cảng làm CĐT, trước đây TP Vũng Tàu từng có văn bản xin được giữ lại 50% diện tích quỹ đất (trong tổng số khoảng 3 ha) để xây dựng các công trình công ích như nhà trẻ, trường học, nhà tái định cư cho người dân ở một số dự án khác. Tuy nhiên, đề xuất này không được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng ý. Tỉnh vẫn quyết định giao toàn bộ khu đất cho Binh đoàn 18 để làm dự án nhà ở gia đình quân nhân đơn vị này. Nhưng tỉnh cũng lưu ý CĐT thiết kế phải phù hợp với cảnh quan, không xây nhà cao tầng (tối đa sáu tầng)… Đến nay dự án đang trong quá trình chờ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Mặc dù tính pháp lý của dự án mới chỉ dừng ở đây nhưng khi trao đổi với PV (trong vai khách hàng có nhu cầu mua đất tại dự án này) thì ông D., một người trong Công ty Tiền Cảng, cho hay hiện giờ có thể ký hợp đồng góp vốn, đóng trước 50% để mua đất. Giá đất ở đây khoảng 25 triệu đồng/m2. Phần đất này thuộc Công ty Tiền Cảng, các quân nhân chưa được nhận quyết định giao đất…