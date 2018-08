Cảnh quan kỳ ảo của Diamond Riverside ​

Sở hữu thiết kế cảnh quan ấn tượng cùng không gian sống thiên nhiên chuẩn resort, Khu căn hộ cao cấp Gem Riverside được giới chuyên môn đánh giá là một trong những dự án có thiết kế cảnh quan đẹp nhất tại Vietnam Property Awards 2018 khi kết hơp hài hòa các giá trị thiên nhiên vào trong tiện ích của dự án, mang đến cho các cư dân cơ hội trải nghiệm “resort xa hoa – nghỉ dưỡng tại gia” ngay trong lòng thành phố.



Kết hợp hài hòa yếu tố mặt nước vào cảnh quan tự nhiên

Với mong muốn kiến tạo từng đặc trưng cho mỗi phân khu, dự án Gem Riverside bao gồm 12 tòa tháp có diện tích 6,7ha được chia thành 3 khu chính, trong đó phân khu Diamond Riverside (tháp 9-10-11-12) là nơi hội tụ những đặc điểm ấn tượng nhất của dự án về tầm nhìn, cảnh quan đặc sắc cũng như nhiều tiện ích nổi bật của toàn khu.

Tọa lạc ngay vị trí mũi tàu, nơi tiếp giáp của dòng sông Giồng Ông Tố và nhánh sông Sài Gòn, nhờ vậy Diamond Riverside sở hữu tầm nhìn ba mặt hướng sông, không chỉ thuận lợi đón nắng, đóng gió tự nhiên mà còn mang đến nhiều giá trị thuận lợi về phong thủy. Các dòng nước lớn bao bọc xung quanh các tòa tháp như tượng trưng cho tài lộc dồi dào, căng tràn sức sống mang đến thịnh vượng và thành công cho chủ nhân.

Chia sẻ về thiết kế cảnh quan dự án, đại diện đơn vị thiết kế CPG Consultants (Singapore) cho biết: “Cảnh quan Gem Riverside được thiết kế hài hòa như một quần đảo tập hợp các ốc đảo nhỏ. Cư dân hoàn toàn thoải mái tận hưởng các dịch vụ và hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Các ốc đảo này được sắp đặt trong một dải không gian kết nối liên tục, trong đó mặt nước và cảnh quan tự nhiên là những đặc điểm đặc trưng tạo nên sức sống cho toàn khu.”

Hình phối cảnh tổng thể dự án Gem Riverside.



Trải nghiệm resort tại gia trong lòng thành phố

Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế đã đưa yếu tố mặt nước từ các con sông xung quanh vào cảnh quan giữa các tòa nhà, qua đó kết nối với các tiện ích toàn khu. Chính yếu tố này dễ dàng tạo ra sự tách biệt nhất định giữa các khối tháp để gia tăng tính riêng tư và thư giãn cho cư dân tại mỗi tháp mà vẫn đảm bảo tận hưởng tối đa các lợi ích về cảnh quan mặt nước toàn khu.

Mặt nước và cây xanh là yếu tố được đặc biệt chú trọng đầu tư trong dự án để tạo nên cảnh quan thiên nhiên trong xanh kết nối các tiện ích nội khu như: khu thư giãn và ngồi nghỉ cạnh hồ bơi, sân chơi trẻ em, khu thể dục thể thao, khu barbecue, vườn trên cao, sàn ngắm cảnh trên cao, vườn đọc sách… Thật vậy, diện tích toàn khu đất lên đến 6.7ha, nhưng mật độ xây dựng dự án chỉ chiếm gần 30%, hơn 70% diện tích còn lại dành cho các công trình xanh, vườn hoa, khu dạo mát, công viên ven sông, hệ thống lối đi bộ, khu vui chơi…

Cảnh quan cây xanh nhằm mang lại cảm giác thư thái cho cư dân.



Bên cạnh đó, tại Gem Riverside, chủ đầu tư còn khéo léo bố trí hệ thống các loại hồ bơi với tổng diện tích hơn 3.300m2 xen giữa những tháp tòa nhà như: từ hồ cảnh quan, hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, hồ bơi vô cực… không chỉ giúp gia tăng giá trị về tiện ích nội khu chuẩn resort, đáp ứng phong thủy, mà còn nâng tầm cảnh quan cho dự án. Cư dân tương lai hoàn toàn yên tâm khi trải nghiệm cuộc sống đích thực với thiên đường nghỉ dưỡng ngay tại gia.

Với những điểm nổi bật và độc đáo trên, dự án Khu căn hộ cao cấp Gem Riverside, do Tập đoàn Đất Xanh đầu tư và phát triển đã được vinh danh là một trong những dự án có thiết kế cảnh quan đẹp nhất (Highly Recommended – Best Condo Landscape Architectural Design) tại giải thưởng Vietnam Property Awards 2018 do PropertyGuru Singapore công bố vào tháng 6-2018.

Thông tin về dự án và tham quan căn hộ mẫu, vui lòng liên hệ hotline 0964.355.355 hoặc truy cập website www.gemriverside.vn