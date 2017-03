Chung cư và những ‘cuộc chiến’: Đừng vì quá vụ lợi!

Lỗi ở cả ba phía Theo PGS-TS Nguyễn Trọng Hòa, những mâu thuẫn và tranh chấp ở chung cư có lỗi của cả ba bên. Trong đó các cơ quan quản lý đã không lường trước những rắc rối có thể xảy ra khi các chung cư phát triển ồ ạt, lại chậm quan sát và đưa ra những giải pháp xử lý xung đột mà “bán cái” cho chủ đầu tư, người dân. Về phía chủ đầu tư thì muốn thu lợi nhuận nhanh nên đầu tư xong dự án này thì làm dự án khác nên chất lượng cũng như trách nhiệm đối với mỗi chung cư là không có. Còn người dân không xem kỹ các hợp đồng mua căn hộ và đến khi quyền lợi bị ảnh hưởng mới la làng lên thì đã muộn. TS Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng những mâu thuẫn “nội chiến” ở chung cư sẽ khó giải quyết nếu không có sự can thiệp của chính quyền. Bởi nếu đòi hỏi người dân phải có ý thức hoặc chủ đầu tư nhượng bộ là không thể. Ông Nguyên nói: “Chỉ có chính quyền làm trọng tài thì mới hòa giải được chứ luật không thể quy định hết. Nhưng thực tế một phần do luật quy định không rõ ràng, một phần là do năng lực, trình độ của cơ quan chức năng còn hạn chế không nhìn ra được ai đúng, ai sai trong các tranh chấp để giải quyết hoặc cũng có khi năng lực có thể giải quyết nhưng đã không làm hết trách nhiệm”. Tháo chạy khỏi chung cư Tôi và gia đình từng sống bảy năm trời tại căn hộ A5.4 chung cư 584 (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú). Đây cũng là khoảng thời gian tôi và gia đình bị “khủng bố” tinh thần vì những tranh chấp gay gắt giữa chủ đầu tư với cư dân, giữa cư dân với BQT. Chung cư có chủ đầu tư, có BQT nhưng không ai nghe ai. Ngay trong nội bộ cư dân cũng chia thành nhiều phe nhóm công kích lẫn nhau, thậm chí đã có cả những cuộc ẩu đả. Hơn 360 con người, đại diện cho các căn hộ nhưng người thì chấp hành đầy đủ các nội quy, người thì sống cả năm trời nhưng không chịu đóng một khoản phí nào. Quá phức tạp và kinh khủng nên gia đình đã bán và “tháo chạy” khỏi chung cư. Chị HỒNG ÂN