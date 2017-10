Hội An – gương mặt mới đầy nội lực trên thị trường BĐS

Vẻ đẹp Phố Cổ Hội An. (Ảnh: Anh Tú)



Vì sao Hội An lọt vào tầm ngắm các đại gia địa ốc?



Sở hữu nhiều thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng bờ biển dài hơn 3.000km, nhưng tiềm năng phát triển các cơ sở nghỉ dưỡng du lịch tại Việt Nam vẫn còn đang bị bỏ ngỏ so với các nước trong khu vực. Thấy được điều đó, những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã có chính sách cởi mở hơn cho các nhà doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, tạo điều kiện cho du lịch Việt Nam cất cánh và được định hướng là một trong các ngành kinh tế mũi nhọn.

Sau hàng loạt các dự án biệt thự nghỉ dưỡng, resort, condotel… mang lại những khoản lợi nhuận cao gấp 2, gấp 3 lần tại các khu vực “hot” như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng… các nhà đầu tư nhạy thị trường tiếp tục tìm kiếm các cơ hội vào những điểm nóng, nhiều tiềm năng phát triển BĐS nghỉ dưỡng khác. Và Hội An đang nổi lên như một gương mặt mới đầy nội lực trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng.

Vì sao lại là Hội An? Câu trả lời có lẽ nằm ở 3 yếu tố: điều kiện tự nhiên – xã hội, khách du lịch và hạ tầng.

Hội An có bãi biển dài, đẹp cùng khu phố cổ Hội An giàu bản sắc văn hóa với những kiến trúc cổ xưa được bảo tồn một cách cẩn thận, liên tục lọt vào TOP 10 thành phố du lịch được yêu thích nhất thế giới từ 2011 đến 2015 do Tạp chí Wanderlust nổi tiếng của Anh bình chọn. Bãi biển An Bàng đứng thứ 16 trong danh sách 25 bãi biển đẹp nhất hành tinh do TripAdvisor công bố.

Theo thống kê, Hội An là một điểm được yêu thích nhất Việt Nam của hàng triệu du khách trong và ngoài nước với 2,6 triệu lượt khách năm 2016 và hơn 1,6 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm 2017. Dự kiến đến tháng 10 năm 2017, khi sự kiện APEC diễn ra tại Đà Nẵng sẽ giúp Hội An tăng thêm 18% lượt khách tham quan du lịch. Điều này vừa là niềm vui nhưng cũng là nỗi lo khi số lượng cơ sở lưu trú tại Hội An hiện đang không đủ để đáp ứng. Theo Tổng cục Du lịch, mỗi năm Hội An thiếu tới hơn 4.000 phòng.

Tỉnh Quảng Nam đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông như đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ven biển nối Đà Nẵng – Hội An, đường quốc lộ 1A, khu kinh tế Chu Lai… Những yếu tố này đang mang đến cho Hội An những cơ hội đầu tư lớn và mới mẻ, đặc biệt là BĐS nghỉ dưỡng khi mà các chuỗi đô thị ven biển, các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí cho cả khu vực đang dần được hình thành. Trong đó, dự án New Hoi An City nổi bật hơn cả khi đón đầu xu hướng và hiện đã hoàn thiện giai đoạn 1, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.

Tiềm năng được đánh thức

Mặt bằng dự án 400ha của New Hoi An City.



Là một trong số ít dự án lớn, có vị trí đẹp ngay bãi biển An Bàng (Hội An), với diện tích lên đến 400ha, bảo đảm mật độ xây dựng không quá 20%, New Hoi An City tạo ra một môi trường sống xanh, sạch, hội tụ giữa văn hóa truyền thống của Hội An và những tiện ích chất lượng cao cấp của một thành phố mới hiện đại, hứa hẹn mang đến những giá trị giúp nâng tầm ngành du lịch địa phương. Đây cũng là tầm nhìn và sứ mệnh mà Tập đoàn HB Group kỳ vọng vào New Hội An City nhằm mang đến sự đột phá mạnh mẽ, góp phần phát triển bộ mặt của Hội An và tỉnh Quảng Nam.



Giai đoạn 1 của New Hội An City gồm khu vực khách sạn với 364 phòng, khu condotel với 218 căn hộ và khu biệt thự mặt tiền biển gồm 12 căn cùng các trung tâm ẩm thực, triển lãm đã được hoàn thành và đang trong giai đoạn bàn giao cho các nhà đầu tư.

Một khu đô thị hài hòa vừa giữ được bản sắc văn hóa vừa có những tiện ích hiện đại và năng động, New Hội An City không chỉ giúp địa phương gìn giữ và bảo tồn, duy trì và phát triển nền văn hóa đã có truyền thống cũng như con người, lịch sử nơi đây mà còn đồng thời là động lực để phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam.