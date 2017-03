Nhà 4 tầng vừa xây xong bị đổ sập

(PLO)- Ngày 23- 10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến căn nhà 4 tầng đang thi công bất ngờ đổ sập, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.