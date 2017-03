Đà Nẵng: Giao dịch biệt thự và căn hộ tăng mạnh trong quý 2

Giao dịch biệt thự và căn hộ tăng mạnh

Theo báo cáo của Savills, tổng nguồn cung biệt thự ổn định theo quý nhưng tăng 33% theo năm với 17 dự án cung cấp 410 căn trên thị trường sơ cấp.



Tổng nguồn cung căn hộ cũng duy trì ổn định theo quý nhưng tăng 7,4% theo năm với 12 dự án cung cấp 575 căn trên thị trường sơ cấp. Quận Sơn Trà dẫn đầu nguồn cung với 58% thị phần, theo sau là quận Hải Châu với 39% thị phần. Hoạt động mở bán không chính thức được ghi nhận trên cả thị trường biệt thự và căn hộ.



Giao dịch bán căn hộ giúp tỷ lệ hấp thụ trong quý tăng 7% lên mức 11% và tỷ lệ hấp thụ lũy kế tăng 2% lên mức 85%. Tỷ lệ hấp thụ trong quý của biệt thự tăng 1% lên mức 4% và tỷ lệ hấp thụ lũy kế tăng 1 % lên mức 67%.



Giá sơ cấp căn hộ thấp nhất được ghi nhận tại quận Hải Châu là 15 triệu đồng/m2, trong khi giá cao nhất được ghi nhận tại quận Ngũ Hành Sơn là 69 triệu đồng/m2. Giá sơ cấp biệt thự thấp nhất và cao nhất đều được ghi nhận tại quận Ngũ Hành Sơn ở mức lần lượt 22 triệu đồng/m2 và 54 triệu đồng/m2



Savills cho biết, uy tín chủ đầu tư, tiến độ xây dựng và khu vực ven biển là các yếu tố chính thúc đẩy bán hàng tại các dự án bán tốt của quý này. Các chương trình cam kết lợi nhuận được mời chào phổ biến ở các dự án đang chào bán không chính thức. Savills cũng dự báo nguồn cung căn hộ, căn hộ khách sạn tương lai lớn với ước tính hơn 7.000 căn tính tới cuối năm 2018.



Khách sạn, văn phòng có công suất thuê tăng ổn định



Trong quý 2/2016, nguồn cung thị trường bán lẻ ổn định theo quý nhưng giảm 5,7% theo năm do siêu thị Nguyễn Kim đóng cửa để tu sửa từ quý 1/2016. Giá thuê trung bình tăng 7,3% theo quý và 11,5% theo năm. Giá thuê tại khối để bán lẻ và trung tâm bách hoá tăng mạnh lần lượt 19,2% và 13,1% theo quý, trong khi đó tại trung tâm mua sắm, giá thuê giảm 2,8%.



Công suất thuê tăng 1,9 điểm % theo quý và 0,9 điểm % theo năm. Trong khi công suất thuê tại trung tâm mua sắm giảm 0,4%, công suất thuê tại trung tâm bách hóa tăng nhẹ 0,8 điểm % và tại khối để bán lẻ tăng mạnh 24,7% theo quý. Trong nửa cuối 2016, một dự án dự kiến sẽ được đưa vào thị trường, cung cấp 18.000 m2 và trong năm 2017, hai dự án sẽ ra mắt và cung cấp tổng cộng 15.000 m2.



Cùng với đó, nguồn cung tại phân khúc văn phòng cũng khá ổn định. Cụ thể, tổng nguồn cung thị trường văn phòng ổn định theo quý và theo năm. Giá thuê trung bình tăng 2% theo quý nhưng giảm 5% theo năm. Công suất thuê trung bình tăng 2% theo quý và 9% theo năm.



Tổng diện tích đã cho thuê đạt khoảng 79.170 m2, tăng 2% theo quý và 11% theo năm do hoạt động tốt của Green Plaza, Danang Book and Lilama 7 Building. Nhu cầu thuê văn phòng dự kiến sẽ tăng khi Đà Nẵng tích cực khuyến khích các doanh nghiệp mới thành lập; trong 5 tháng đầu năm 2016, đã có 2.015 doanh nghiệp mới đăng ký, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.



Về lĩnh lực kinh doanh khách sạn cũng khả quan với lượng khách quốc tế tăng. Theo đó, tổng số khách sạn hạng 3 sao đến 5 sao trên thị trường tăng 4% theo quý và 15% theo năm do một khách sạn 4 sao và một khách sạn 3 sao mới được xếp hạng. Công suất thuê trung bình tăng 2% theo quý nhưng giảm 8% theo năm. Giá thuê phòng trung bình giảm 4% theo quý nhưng tăng 6% theo năm. Doanh thu phòng trung bình giảm 1% theo quý và 6% theo năm.



Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong quý 2/2016 đã có 795.646 lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng, tăng 29,7% theo năm. Từ quý 3/2016 trở đi, 35 dự án dự kiến sẽ gia nhập thị trường. Trong nửa cuối năm 2016, 3 dự án mới dự kiến sẽ cung cấp 1.320 phòng.