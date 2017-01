Dời bến xe miền Đông nhưng không xây TT thương mại

Mở thêm tuyến xe buýt kết nối 2 bến xe với sân bay Hôm nay, 15-1, Công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam (SATSCO) đã mở thêm tuyến xe buýt số 159 từ bến xe Miền Đông đến bến xe An Sương, trong đó lộ trình sẽ đi qua sân bay Tân Sơn Nhất để đón và trả khách. Loại xe được sử dụng trên tuyến 159 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với sức chứa 60 hành khách, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, xe có hệ thống chống kẹt cửa tự động, thảm sàn cao cấp chống trơn trượt, hệ thống tự điều chỉnh phanh và côn, wi-fi miễn phí, camera giám sát... Tuyến xe buýt 159 hoạt động từ 5 giờ 30 đến 20 giờ 25 hàng ngày, thời gian di chuyển 65 phút/lượt, tần suất xe 25-30 phút/chuyến. Giá vé 10.000 đồng/lượt với lộ trình toàn tuyến 17,5 km. Dưới ½ lộ trình giá 7.000 đồng/lượt.



Việc đưa vào khai thác thêm tuyến xe buýt 159 không chỉ kết nối 2 bến xe mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách có nhu cầu đến sân bay, giảm mật độ xe cá nhân, taxi… vào sân bay, góp phần tạo thông thoáng khu vực sân bay. - Lộ trình đi của xe buýt 159: Lượt đi:bến xe miền Đông – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Quốc lộ 13 – Phạm Văn Đồng – Bạch Đằng – Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa – Trường Chinh – Quốc lộ 22 – (quay đầu tại Công ty Việt Hưng) – Quốc lộ 22 – Bến xe An Sương. Lượt về:bến xe An Sương – Quốc lộ 22 – Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Hồng Hà – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh - bến xe miền Đông.