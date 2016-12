Lên sàn sáng nay (28/12), cổ phiếu Novaland sẽ thế nào?

Phát triển thần tốc

Sáng nay (28 – 12), Tập đoàn Novaland sẽ chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – HOSE. Với 596.199.234 cổ phiếu được niêm yết, tính theo giá tham chiếu là 50.000 đồng/cổ phần thì vốn hóa của Novaland khoảng 29.500 tỉ đồng. Trong khi đó, vốn điều lệ sẽ xấp xỉ 5.962 tỉ đồng.

Hiện tại, Novaland đang là công ty bất động sản hàng đầu tại TP.HCM với hơn 40 dự án, trải khắp khu trung tâm tới khu Đông, Tây rồi Nam Sài Gòn. Tuy nhiên, Tập đoàn này mới chỉ bước chân vào lĩnh vực bất động sản năm 2007.

Khi đó, Tập đoàn Nova được thành lập gồm hai mảng chính do hai công ty độc lập quản lý: Anova Corporation kinh doanh thuốc thú y và thực phẩm dinh dưỡng. Novaland Group đầu tư kinh doanh bất động sản.



Thâm nhập thị trường bằng dự án Sunrise City vào năm 2007, đến nay Novaland đã trở thành công ty bất động sản hàng đầu tại TP.HCM

Dự án đầu tiên của Tập đoàn Novaland là Sunrise City tại quận 7, TP.HCM và được khởi công vào năm 2009. Từ năm 2014 đến nay, Novaland đã nắm hàng chục dự án nằm tại các vị trí đắc địa ở TP.HCM. Hiện tại, Novaland đang có 11 sàn giao dịch và 3 chi nhánh.



Trong sáu tháng đầu năm 2016, Novaland đã bán được 3.800 sản phẩm. Còn trong năm 2015, Tập đoàn này bán được 6.686 officetel và căn hộ. Hai con số trên nói trên sự phát triển mạnh mẽ của Novaland khi nhìn qua Công ty Phú Mỹ Hưng, dù đã có 15 năm phát triển bất động sản ở khu Nam nhưng Phú Mỹ Hưng mới có 15.000 sản phẩm.

Cùng với việc gia tăng quỹ đất thông qua hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp tác đầu tư phát triển với các đối tác, Novaland đã mở bán 10 dự án mới trong năm 2015 và 5 dự án mới trong 9 tháng đầu năm 2016. Theo bản cáo bạch của Novaland, vị trí các dự án của Tập đoàn đều rất đắc địa, thường là mua lại hoặc hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp bất động sản khác.

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2016 cho thấy, người mua nhà trả tiền trước ngắn hạn của Novaland đạt tới 5.569 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng, Novaland đạt 7.176 tỉ đồng doanh thu, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2015. Lãi sau thuế 1.561 tỉ đồng, đạt 94,6% kế hoạch năm.

Trước đây, Novaland tập trung vào xây nhà cao tầng vào chung cư cao cấp. Bây giờ, Tập đoàn này đang dần chuyển hướng phát triển thêm các dự án nhà phố, biệt thự cao cấp.

Điển hình cho sự chuyển hướng từ nhà cao tầng sang khu đô thị và nhà thấp tầng của Novaland là dự án Lakeview City, rộng 30ha ở quận 2. Ngoài ra, còn có hàng loạt các khu đô thị khác như Gold Park ở quận 9, Harbor City ở quận 8 rộng 50ha, Palm Marina ở quận 9 gần 300ha chuẩn bị "bung hàng".

Novaland cũng dần lấn sân sang bất động sản nghỉ dưỡng bằng việc thâu tóm dự án Sunrise Bay ở Đà Nẵng với 180ha, Serai Nova Phù Sa Resort ở Cần Thơ rộng gần 195ha… Các dự án này đều nằm trong giai đoạn phát triển từ 2016 – 2018 của Novaland.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí hồi tháng cuối tháng 10, đại diện của Novaland cho biết: “Chúng tôi tự tin với nguồn vốn mới này, Novaland sẽ có đủ tiềm lực tài chính để tăng trưởng trong giai đoạn tới với khả năng cao sẽ lọt vào top 30 công ty có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất của thị trường”.

Trở thành blue chip?

Việc Novaland niêm yết lên sàn HOSE là sự kiện được mong chờ nhất của giới bất động sản năm 2016. Dù là doanh nghiệp thuần về địa ốc nhưng thương hiệu Novaland thuộc vào hàng uy tín nhất trên thị trường.

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia Trần Khánh Quang cho rằng, chắc chắn cổ phiếu của Novaland sẽ được săn đón và trở thành blue chip. “Giá cổ phiếu của Novaland sẽ tăng sau khi lên sàn. Thấp nhất là 70.000 đồng và cao nhất là 110.000 đồng”, ông Quang dự báo.



Cổ phiếu Novaland sẽ trở thành blue chip nhờ vào hàng chục dự án ở các vị trí đắc địa

Theo ông Quang, lợi nhuận sau thuế của Novaland tính đến ngày 30 – 9 là 1.560 tỉ đồng. Như vậy, mỗi quý Tập đoàn này lời 520 tỉ đồng. Dự kiến, quý IV năm 2016 cũng sẽ đạt hơn 500 tỉ đồng hoặc nhiều hơn.



“Căn cứ vào hệ số giá trên lợi nhuận thì sẽ giá cổ phiếu thấp nhất là 70.000 đồng. Khi đó, hệ số giá trên lợi nhuận là 20. Còn hệ số giá trên lợi nhuận ở mức 30 thì giá cổ phiếu sẽ tầm 110.000 đồng”, ông Quang giải thích.

Chuyên gia này cũng cho rằng, thị trường bất động sản đang có hấp lực tốt. Thêm vào đó, Novaland có nhiều thuận lợi do doanh thu và lợi nhuận lớn, cơ cấu hoạt động bền vững, tầm nhìn chiến lược dài hạn, dàn lãnh đạo am hiểu thị trường. Do đó, cổ phiếu của Novaland sẽ sớm xây dựng được vị thế và đẩy giá trị lên cao.

Nhiều chuyên gia khác cũng đánh giá, Novaland là cổ phiếu đáng đầu tư nhất ở thời điểm hiện tại. Với chiến lược phát triển dài hạn như Novaland đã công bố, cổ phiếu của Tập đoàn này sẽ sớm nằm trong nhóm có giá trị cao nhất trên thị trường chứng khoán.

Hiện tại, trên sàn chứng khoán có hơn 100 doanh nghiệp bất động sản niêm yết. Với mức giá chào sàn vào ngày 28 – 12 là 50.000 đồng/cổ phiếu, Novaland sẽ trở thành doanh nghiệp bất động sản có vốn hoá lớn thứ 2 trên thị trường chứng khoán, với 29.500 tỉ đồng.

Như vậy, vốn hóa của Tập đoàn này chỉ đứng sau Tập đoàn Vingroup, với 111.575 tỉ đồng. Tuy nhiên, Novaland sẽ bỏ các doanh nghiệp khác như Kinh Bắc – KBC với 6.459 tỉ đồng, Vinaconex – VCG với 6.051 tỉ đồng, FLC là 3.139 tỉ đồng, Khang Điền – KDH với 4.680 tỉ đồng, Đất Xanh Group – DXG là 3.099 tỉ đồng….

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng tài sản Novaland đạt 32.480 tỉ đồng. Con số này cũng lớn hơn nhiều so với nhiều doanh nghiệp bất động sản khác như Vinaconex 21.500 tỉ đồng, FLC 17.000 tỉ đồng, Kinh Bắc 14.700 tỉ đồng…