TP.HCM thêm ba khu đất làm nhà giá rẻ cho cán bộ công an

Trước đó, Bộ Công an cho rằng nhiều cán bộ, chiến sĩ công an làm việc tại TP.HCM có thu nhập từ lương không đủ để tích lũy khi mua nhà ở theo giá thị trường. Số cán bộ, chiến sĩ phải thuê nhà ở, ở nhờ hoặc ở tại nơi làm việc ngày càng tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ. Để giải quyết một phần khó khăn về nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ, Bộ Công an đã đề nghị và được UBND TP.HCM chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất đối với ba cơ sở nhà, đất tại: 7/39 ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9 với diện tích đất trên 6.300 m2; cơ sở nhà, đất tại 20/2 Nguyễn Văn Quá, quận 12 với diện tích đất trên 16.120 m2 và tại 12/9 Bình Triệu, quận Thủ Đức với diện tích đất là 4.000 m2.

Bộ Xây dựng đồng thuận với đề xuất của Bộ Công an chuyển mục đích sử dụng đất đối với ba cơ sở nhà, đất nêu trên để xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an khó khăn về nhà ở và có mức thu nhập không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập.

HOÀNG VÂN