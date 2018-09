Nghệ An: Mở lại đường bị đóng!

Đảm bảo hai làn xe cơ giới Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Công ty Cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An (chủ đầu tư) chủ trì khảo sát, điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết để mở thông tuyến đường Hồ Tông Thốc đi qua giữa BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 1 và BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 (khu A và khu B) ra giao với đường Lê Nin. Trước mắt sử dụng kinh phí của công ty để xây dựng tuyến đường. Việc mở lại đường phải đảm bảo bề rộng cho hai làn xe cơ giới. Phấn đấu trong quý I-2019 hoàn thành. Cuối năm 2016, UBND TP Vinh ra thông báo đóng một đoạn đường Hồ Tông Thốc để thi công dự án BV hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2. Thế nhưng một thời gian sau, phía UBND TP Vinh lại đưa ra thông tin sẽ đóng luôn đoạn đường này theo quy hoạch của tỉnh khiến người dân bức xúc.