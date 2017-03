(PL)- Thẩm quyền đình chỉ hay ra các quyết định tố tụng khác thuộc VKSND huyện Bình Chánh chứ không phải thuộc công an huyện này.

(PLO)- UBND huyện Bình Chánh vừa có báo cáo trình UBND TP.HCM về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Văn Bỉ, chủ chòi vịt bị khởi tố. Báo cáo do chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ký ngày 25-4-2016.

(PL)- Tạm đình chỉ phó viện trưởng ký quyết định truy tố, làm rõ trách nhiệm công an liên quan.

(PL)- Cơ quan tố tụng đã khởi tố, truy tố oan chủ quán cà phê Xin Chào do hiểu sai, hiểu không thấu đáo điều luật áp dụng.

(PLO)- Chiều nay 22-4, sau cuộc họp liên ngành tố tụng TP.HCM với các cơ quan khác về vụ án ông chủ quánbị xử hình sự, các bên đã thống nhất sẽ đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với chủ quán Nguyễn Văn Tấn.

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Bỉ (sinh năm 1968), chủ lô đất có một phần đất cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê làm quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh cũng bị Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) khởi tố hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý nhà ở.

(PLO)- Sau khi bị Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) khởi tố, ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào bị trả hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại sao?

(PLO)- Ngày 21-4, Công an TP.HCM (với sự chủ trì của Phó Giám đốc - Thiếu tướng Phan Anh Minh ) đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc ông Nguyễn Văn Tấn , chủ quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh bị khởi tố hình sự.

(PLO)- Chánh án TAND huyện Bình Chánh Phạm Thái Lâm cho biết cuối giờ sáng nay 21-4, thẩm phán thụ lý vụ án đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh điều tra bổ sung vụ án ông Nguyễn Văn Tấn bị khởi tố, truy tố về tội kinh doanh trái phép.

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay, 21-4, cho biết đã gọi điện thoại trao đổi với chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra vụ án hình sự chủ quán “Xin Chào” do chậm đăng ký kinh doanh; làm rõ trách nhiệm liên quan.

(PLO) – Sáng nay (21-4), công an TP.HCM tổ chức buổi họp báo để thông tin chính thức về việc khởi tố hình sự chủ quán café Xin chào ở Bình Chánh. Vụ việc này đã gây thắc mắc cho dư luận trong nhiều ngày qua.

(PL)- Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm không phải là giấy phép, tức chủ quán không có hành vi kinh doanh không có giấy phép riêng nên không phạm tội kinh doanh trái phép.

(PLO)- Chiều nay (20-4), UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo Công an TP và đề nghị VKSND TP kiểm tra vụ việc ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán cafe điểm tâm ở huyện Bình Chánh) chậm có giấy phép kinh doanh bị khởi tố.

Bí thư Thăng lên tiếng về vụ chủ quán bị xử lý hình sự

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Giám đốc Công an TP, Viện trưởng VKSND TP vào cuộc làm rõ và Ban giám đốc Công an TP cũng đã yêu cầu công an huyện Bình Chánh báo cáo sự việc.