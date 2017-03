CATP khẳng định đủ cơ sở khởi tố hình sự chủ quán “Xin chào”

Bấm F5 để tiếp tục cập nhật

Do đây là vụ việc được dư luận quan tâm, đồng thời với chủ trương cầu thị lắng nghe và đối thoại nên CATP tổ chức gặp mặt cơ quan truyền thông để nói về quan điểm và căn cứ liên quan vụ việc. Sau đó CATP sẽ có cuộc họp với cơ quan VKS



Chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí sáng này là Thiếu tướng Phan Anh Minh phó giám đốc công an TP, Đại tá Nguyễn Minh Thông Chánh văn phòng cơ quan CSĐT.

Trường hợp ông Tấn bắt buộc phải có GCN VSATTP

Quang cảnh buổi họp báo

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, sau khi quán Xin Chào khai trương, công an huyện Bình Chánh kiểm tra và phát hiện ông Tấn chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh, đồng thời vi phạm thêm bốn lỗi khác. Công an Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt với năm lỗi vi phạm. Ông Tấn đã nộp phạt và không khiếu nại. Đây được xem như tiền sự, ông Tấn không khiếu nại.



Sau đó, ông Tấn đã khắc phục về giấy phép kinh doanh nhưng về giấy chứng nhận vệ sinh ATTP do hồ sơ chưa đảm bảo quy định như diện tích, các biện pháp cách ly, bảo quản, lưu chứa nguyên liệu… nên văn phòng UBND huyện Bình Chánh tiếp nhận nhưng Phòng Y tế không cấp giấy.

Trong lần kiểm tra thứ hai của cơ quan chức năng, do không có GCN VSATTP nên ông Tấn được coi là tái phạm. Đây là cơ sở để ra quyết định khởi tố ông Tấn về hành vi kinh doanh trái phép.

Trước 2006, Bộ Y tế đã có quy định danh mục các thực phẩm có nguy cơ cao. Công an huyện Bình Chánh đã thảo luận nhiều và thống nhất với Phòng Y tế Bình Chánh. Trong GPKD có ghi rõ: “không kinh doanh rượu. Chỉ hoạt động kinh doanh sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”



Giấy phép ĐKKD của ông Tấn đã ghi rõ yêu cầu



Trường hợp ông Tấn phải có GCN đủ điều kiện vệ sinh ATTP. Ông Tấn nhận thức rõ nhưng vẫn kinh doanh khi chưa có GCN.



Sự việc bây giờ thuộc thẩm quyền tòa án

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết ông cảm thấy bứt rứt khi tiến hành tố tụng vụ án này. Tuy nhiên, đến nay TAND đã phân công thẩm phán. Điều này được hiểu là tòa đã chấp nhận hồ sơ chứng cứ vụ án đầy đủ như trong cáo trạng nêu. Chúng ta cần tôn trọng nguyên tắc cơ quan tiến hành tố tụng độc lập, phải dành quyền phán quyết cho HĐXX.

Còn nếu sau phiên tòa, công an huyện Bình Chánh có sơ sót thì sau đó Công an thành phố sẽ xử lý theo đúng chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng.



Bộ trưởng CA cũng yêu cầu CATP đề ra phương án nhưng vụ việc không còn thuộc thẩm quyền phạm vi của CATP, vụ án đã được đưa ra xét xử.

Cáo trạng có chi tiết sai



Thiếu tướng Minh đánh giá cáo trạng có một chi tiết sai là: “Qua kiểm tra xác định ông Tấn hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VS ATTP, còn vi phạm về kinh doanh sai địa điểm...”

Thiếu tướng nhấn mạnh cáo buộc ông Tấn kinh doanh sai địa điểm là không đúng. Bởi khi kiểm tra xác định ông Tấn có kê bàn ghế sang đất của người khác, nhưng đó là việc vi phạm khá. Bếp của cơ sở ông Tấn vẫn nằm trong khuôn viên của quán thì không thể nói ông Tấn kinh doanh sai địa điểm.

Công an huyện nóng vội nhưng không lạm quyền





Báo chí chất vấn lãnh đạo công an thành phố

Buổi họp báo chuyển sang phần các cơ quan báo chí chất vấn Công an Thành phố.

. Báo Vietnamnet: Dư luận đánh giá CA có dấu hiệu lạm quyền, quá trình kiểm tra có lập đoàn liên ngành hay không?



+ Đến nay không có cơ sở nói công an huyện Bình Chánh lạm quyền. Tuy nhiên, trưởng công an huyện Bình Chánh trả lời trước báo chí về lo ngại việc buôn bán của ông Tấn trước cổng công an huyện sẽ phát sinh những vấn đề như “cò” làm giấy tờ xe, “chạy” án… tập trung về gây mất trật tự là không thỏa đáng trong trường hợp này.

Thiếu tá Võ Văn Hữu, Phòng CS Môi trường Công an TP, giải thích thêm về thẩm quyền của Đội cảnh sát kinh tế công an Bình Chánh trong việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Pháp lệnh của Cảnh sát môi trường có hiệu lực ngày 5-6-2015, lực lượng cảnh sát môi trường có quyền "Tiến hành điều tra các tội phạm về môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường theo quy định của pháp luật".

Ngoài ra Nghị định 81 hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định lực lượng nào có thẩm quyền xử phạt thì có thẩm quyền xác lập vi phạm.

Trong đội Cảnh sát kinh tế công an quận huyện có tổ cảnh sát môi trường. Từ các căn cứ trên Thiếu tướng Minh khẳng định công an huyện Bình Chánh không lạm quyền.



Thiếu tướng Phan Anh Minh trả lời báo chí

. Báo Tuổi trẻ: Xin ông đánh giá về mức độ nguy hiểm cho xã hội của loại vi phạm này. Hành vi ông Tấn gây ra chho XH có đến mức phải khởi tố?



+ Thiếu tướng Phan Anh Minh: Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay rất nóng. Với loại vi phạm này, Công an TP có giao chỉ tiêu. Phần được xử lý về vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm nhiều hình thức, mức độ, trong đó có xử lý hành vi kinh doanh trái phép.

Khách quan mà nói việc kinh doanh của ông Tấn chưa gây ra hậu quả ngộ độc cho khách hàng. Vấn đề nghiêm trọng là ông Tấn ý thức được vấn đề nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Về phía công an huyện Bình Chánh, sau này tôi sẽ làm việc về sự vội vàng trong vụ này.

. Báo Tuổi Trẻ: Biên bản kiểm tra lần hai của CA Bình Chánh phối hợp phòng y tế ngày 10-9-2015 có phải là chứng cứ quan trọng để xác định ông Tấn tái phạm về kinh doanh không phép không?

+ Tôi cho rằng biên bản kiểm tra lần hai là một NGUỒN CHỨNG CỨ. Vì ông Tấn không ký vào biên bản vi phạm hành chính mà sau đó công an huyện đã lấy thêm lời khai ông Tấn và những người có liên quan. Tôi không cho biên bản đó là nguồn chứng cứ chính.

. Báo Thanh Niên: Cơ sở nào xác định ông Tấn tái phạm về hành vi kinh doanh không phép?



+ GCN VS ATTP có phải là giấy phép riêng hay không tôi không có ý kiến thêm. Một số tình tiết bên lề, quy trình UBND huyện Bình Chánh giải quyết vụ việc từ 4-9 đến 25-9-2015 thuộc các trình tự thủ tục hành chính của UB huyện. Tôi không phán xét nhưng cơ chế một cửa một dấu cũng có thể gây ra một số trục trặc.



Quán cafe Xin chào của ông Tấn

Đây có thể xem là tình tiết giảm nhẹ vì ông Tấn đã thuê mặt bằng nhưng thủ tục kéo dài, không thể hoạt động kinh doanh. Cần nhớ đến nay ông Tấn cũng không khiếu nại kết luận điều tra của công an và cũng không khiếu nại cáo trạng.

. Báo Người Lao Động: Có dư luận cho rằng ông Tấn mở quán ăn cạnh tranh căn-tin công an huyện nên bị khởi tố. Có chuyện này hay không?

+ Căn tin trong cơ quan công an là đấu thầu để thực hiện, đối tượng khách hoàn toàn khác với quán bên ngoài. Tôi khẳng định, mục đích chính của căn tin là phục vụ nội bộ. Tuy nhiên, người tới làm việc có thể sử dụng.

. Báo Pháp luật TP.HCM: Ông Bùi Anh Tuấn, Cục phó Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ KH&ĐT, đưa quan điểm "GCN ATVSTP không phải là giấy phép nên không thể áp vào trường hợp vi phạm kinh doanh không có giấy phép riêng để xử hình sự ông Tấn theo Điều 159 BLHS?

+ Thiếu tướng Phan Anh Minh: Khi áp dụng luật, về nguyên tắc cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các văn bản giải thích Bộ Luật hình sự.

Hiện nay chúng ta đang có thực trạng Nghị định Chính phủ không được áp dụng giải thích Luật hình sự.

Về câu chữ, thuật ngữ Giấy phép và GCN cho cơ sở kinh doanh đang còn lẫn lộn. Tôi ví dụ trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC, và đây được xem là một loại giấy phép.

Chắc chắn sẽ xử lý nếu có vi phạm về tố tụng



Đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng cơ quan CSĐT, cũng công nhận công an Bình Chánh hơi nôn nóng, vội vàng, không xem xét toàn diện vấn đề. Điều này sẽ phải rút kinh nghiệm trong toàn công an TP.



Thiếu tướng Minh bày tỏ mong muốn vụ án sẽ có một cái kết có hậu, đảm bảo quy định pháp luật và tạo điêu kiện cho ông Tấn tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu kết thúc buổi gặp mặt báo chí. Ông khẳng định hồ sơ vụ việc là có cơ sở, tuy nhiên việc phán xét đúng hay sai là của VKS, toà án. Sau phiên tòa nếu phát sinh tình tiết mới, nếu có vi phạm về tố tụng của CA Bình Chánh, CATP chắc chắn sẽ xử lý.