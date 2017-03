65% dòng thuế nhập khẩu về 0% khi vào TPP

Đây là thông tin được ông Hà Duy Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Tài chính, cho biết tại diễn đàn “Doanh nghiệp Việt: Kết nối và hội nhập trong kỷ nguyên hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tổ chức ngày 23-6.

Ông Tùng cho rằng cam kết này là thành công của Việt Nam. Lý do là các nước khác phải cam kết cắt giảm thuế thấp nhất là 75% mặt hàng, trong đó Canada cam kết đưa 95% và Hoa Kỳ cam kết đưa trên 80% thuế nhập khẩu về 0%.

Tuy nhiên, việc giám sát là rất chặt chẽ. Chẳng hạn, Hoa Kỳ rất lo ngại về dệt may và yêu cầu những quy tắc xuất xứ phải được tuân theo một quy trình chặt chẽ. “Thông qua cơ sở dữ liệu và quản lý rủi ro, Hoa Kỳ nắm rất chắc năng lực sản xuất của dệt may Việt Nam. Nếu có dấu hiệu bất thường như xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng đột biến, họ sẽ có ngay những đoàn giám sát” - ông Tùng nói.