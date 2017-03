Bắt đầu thực hiện soi chiếu chung tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cùng với Bộ GTVT, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn tất công tác chuẩn bị để cùng với lực lượng an ninh hàng không soi chiếu chung hành lý xách tay của khách xuất cảnh. Điều này nhằm tạo thuận lợi trong quá trình làm thủ tục đối với hành khách với thời gian nhanh nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo quy chế phối hợp công tác soi chiếu chỉ thực hiện một lần, thời gian kiểm tra đối với hành khách và hành lý, hàng hóa tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được rút ngắn.

Theo đó, lực lượng hải quan kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh để ngăn chặn việc buôn lậu, vận chuyển trái phép ngoại tệ, tiền Việt Nam, vàng, kim loại quý, đá quý và hàng hóa qua biên giới: các mặt hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra giấy phép đối với các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, hoàn thuế GTGT đối với hành lý của người xuất cảnh, thu thuế xuất nhập khẩu (nếu có) đối với hành lý của người xuất nhập cảnh.

Lực lượng an ninh hàng không kiểm tra người và hành lý của người xuất cảnh nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và an ninh tại sân bay đảm bảo không có vũ khí, vật liệu nổ, hóa chất hoặc các loại hàng hóa, vật dụng khác có thể gây mất an toàn chuyến bay.

Khi thực hiện nhiệm vụ công chức hải quan, nhân viên an ninh hàng không phải đeo bảng tên hoặc thẻ ngành. Trong trường hợp tiến hành kiểm tra trực quan (đối với lực lượng an ninh hàng không), kiểm tra thực tế (đối với cơ quan hải quan) hành khách và hàng hóa, hành lý ký gửi, hành lý xách tay của hành khách xuất cảnh, quá cảnh công chức hải quan và nhân viên an ninh hàng không phải thông báo cho hành khách được biết tên đơn vị của người thực hiện kiểm tra và lĩnh vực kiểm tra (kiểm tra an ninh hàng không hoặc kiểm tra hải quan). Khi có vấn đề xử lý thì phạm vi của lực lượng nào thì lực lượng đó thụ lý và xử lý.