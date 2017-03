Các mối lo về nhu cầu thế giới kéo giá dầu hạ nhiệt

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cùng ngày, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2012 giảm 87 xu xuống 110,66 USD/thùng.



Trong phiên này, thị trường bị sức ép bởi dự báo về nhu cầu dầu của thế giới giảm và những căng thẳng xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran.



Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ước tính tốc độ tăng của nhu cầu dầu toàn cầu năm 2012 chỉ ở mức 1,1 triệu thùng/ngày, trong khi dự báo được đưa ra trước đó là 1,3 triệu thùng/ngày.



Lý do để IEA đưa ra điều chỉnh trên là kinh tế toàn cầu có xu hướng yếu đi và giá dầu nhiều khả năng sẽ "ngoan cố" ở mức cao trong bối cảnh những căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran ngày một leo thang.



Theo Phil Flynn thuộc PFGBest, tin đồn về việc Nhà Trắng không chấp thuận dự án đường ống dẫn dầu Keystonee XL cũng gây sức ép với giá dầu phiên 18/1.



Sau khi thị trường New York đóng cửa phiên 18/1, Tổng thống Barack Obama ra tuyên bố từ chối cấp phép cho dự án này với lý do chính phủ không thể hoàn thành các nghiên cứu về tác động của dự án trước hạn chót 21/2 mà Quốc hội đặt ra./.

Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)