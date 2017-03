Chủ tịch tỉnh Long An:'Không đổi môi trường lấy đầu tư'

Theo ông Cần, Long An với vị trí chiến lược, kết nối giữa vùng kinh tế trọng điểm nam TP.HCM với vùng đồng bằng sông Cửu Long nên có điều kiện phát triển công nghiệp khá lớn. Sắp tới, Long An đã có 14 dự án có thể thu hút tổng mức đầu tư trên 7 tỉ USD và hai khu công nghiệp có vốn đầu tư 6.300 tỉ đồng.

Các dự án gồm nhiều lĩnh vực như phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông, năng lượng sạch cũng như các tiến bộ khoa học - công nghệ cao, công nghệ sinh học... nhằm phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp thông qua hình thức hợp tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, giao khai thác quỹ đất... Tuy nhiên, các dự án đầu tư đều được sàng lọc, chọn lựa đánh giá tác động môi trường.

Thông tin báo chí về dự án khu công nghệ môi trường xanh do Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Việt Nam - Long An (Vietnam Waste Solutions LA - VWS) đầu tư, ông Phạm Nhân Duy, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An, cho biết đây là dự án xử lý rác do TP.HCM và Long An hợp tác. Tỉnh Long An đã tiếp nhận dự án, nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục đất đai, báo cáo đánh giá tác động môi trường và đang chờ Bộ TN&MT phê duyệt.



Một dự án đầu tư sản xuất chuối xuất khẩu sang Nhật Bản thành công ở Long An.

Ông Duy cho hay tỉnh sẽ rà soát, kiểm tra lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này. Quan điểm của tỉnh là dự án phải đảm bảo môi trường xanh, sạch, công nghệ xử lý môi trường phải đạt tiêu chuẩn.

Trong những năm qua, tỉnh Long An luôn là địa phương dẫn đầu khu vực về thu hút đầu tư, với nguồn vốn FDI chiếm đến 60% dự án đầu tư vào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến nay, Long An đã thu hút 768 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký đầu tư hơn 5,1 tỉ USD và 7.529 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký hơn 155.000 tỉ đồng.