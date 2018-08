Lần đầu tiên Vĩnh Long tổ chức Ngày hội du lịch

Ngày 25-8, tại Nhà văn hóa cù lao An Bình thuộc xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần I-2018. Chương trình do Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban tổ chức, cho biết Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long diễn ra ngày 25 và 26-8 với các hoạt động chính diễn ra ở cù lao An Bình, huyện Long Hồ, Vĩnh Long với nhiều hoạt động đặc sắc như chương trình trưng bày giới thiệu du lịch sông nước, Hội thi trái ngon an toàn tỉnh Vĩnh Long, giải đua ghe Tam bản, phiên chợ hàng Việt về nông thôn...

Ngày 26-8, có các chương trình thể thao như thi đấu cờ tướng bằng hình thức biểu diễn cờ người, các trò chơi dân gian… Với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ẩm thực, mua sắm… sẽ đem lại cho du khách những hoạt động hấp dẫn khi đến với Vĩnh Long.



Đáng chú ý trong dịp này các điểm vui chơi giải trí, khách sạn… tham gia trong ngày hội giảm giá 30%-50%. Đối với chương trình hàng Việt về nông thôn tỉnh cũng ưu tiên bày bán quảng bá các sản phẩm hàng Việt, đảm bảo hàng hóa chất lượng, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, nói không với hàng nhái hàng giả, hàng kém chất lượng.



Người dân Vĩnh Long tham quan mua sắm tại phiên chợ hàng Việt về nông thôn Vĩnh Long trong khuôn khổ Ngày hội du lịch Vĩnh Long lần 1



Trái cây được bán tại phiên chợ hàng Việt về nông thôn Vĩnh Long



Hát bội được giới thiệu đến du khách khi đến Vĩnh Long



Du khách thích thú khám phá cảnh mua bán trên sông nước

Theo ông Ngời, đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức ngày hội du lịch, là cơ hội để Vĩnh Long giới thiệu quảng bá giá trị văn hóa tài nguyên và sản phẩm đặc thù tới du khách trong và ngoài nước. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức tầm qua trọng của ngành du lịch trong đời sống đối với người dân, tạo ý thức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch hợp tác liên kết hình thành chuỗi giá trị sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Bên cạnh đó, qua ngày hội tỉnh cũng sẽ có những cải tiến các dịch vụ, sản phẩm cho phù hợp để đáp ứng nhu cầu càng cao đa dạng của du khách. Góp phần quan trọng đưa ngành du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.



Dự kiến Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ được tổ chức thường niên nhằm thu hút khách nội địa và khách quốc tế.